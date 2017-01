Wermelskirchen: Polizei registriert weniger Einbrüche

Im Rheinisch-Bergischen-Kreis gehen die Einbruchszahlen in 2016 um 32 Prozent zurück. Vergleichsweise steigen die Fallzahlen in den Wintermonaten. Mit einem verdeckten Team in Zivil versucht die Polizei, Einbrüchen vorzubeugen. Von Stephan Singer

Gerade erst in der vergangenen Woche gab es drei Wohnungseinbrüche in Wermelskirchen: Landesweit hat NRW-Innenminister Ralf Jäger der Polizei die Bekämpfung von Einbruchsdiebstählen auf einen der oberen Plätze in die Agenda geschrieben. In Wermelskirchen und auch im Rheinisch-Bergischen Kreis geht die Zahl der Einbrüche jedoch zurück: 57 Fälle in 2016 stehen 65 Einbrüchen in 2015 gegenüber (minus zwölf Prozent). Kreisweit beträgt das Minus sogar 32 Prozent - in 2015 gab es 969 Einbrüche, in 2016 waren es lediglich 652.

Diese Zahlen hat die Kreispolizei unserer Redaktion schon vor der anstehenden Veröffentlichung der Jahreskriminalitätsstatistik Anfang März mitgeteilt. "Wir haben hier vor Ort Friede, Freude, Eierkuchen. Im landesweiten Vergleich haben wir im Rheinisch-Bergischen Kreis sehr niedrige Fallzahlen. Wir sind eher gering belastet", kommentiert der Leiter der Direktion Kriminalität bei der Kreispolizei, Kriminaloberrat Jörg Rosemann, im Gespräch mit unserer Redaktion die Zahl der Einbrüche.

Nichtsdestotrotz sei jeder Einbruch einer zu viel und für die Betroffenen schlimm. "Wir freuen uns über die seit zwei Jahren beständig sinkenden Zahlen, sind aber nicht so naiv zu glauben, irgendwann eine Null-Fallzahl zu schaffen", sagt Rosemann.

Der 57-Jährige bestätigt, dass es eine "dunkle Jahreszeit" gibt, in der die Langfinger besonders aktiv sind. Das würden die im Jahresverlauf ansteigenden Fallzahlen in den Wintermonaten zeigen. Als 2015 durch das Anpassen und Umstellen von Konzepten der Polizeiarbeit an "Stellschrauben gedreht" werden musste, war klar, genau in diesen Monaten anzusetzen.

"Das Personal ist begrenzt, also müssen wir immer schauen, wann welche Schwerpunkt-Maßnahmen über das Jahr gesehen Sinn machen", erläutert Rosemann. Der Bezirksdienst habe mit uniformierten Beamten zu Fuß und Fahrzeugstreifen an Brennpunkten Präsenz gezeigt und "viele Personalstunden" geleistet.

Genauso wie bereits im vergangenen Jahr stehe auch nun im Februar sowie März ein Intensiveinsatz sogenannter täter- und objektorientierter Arbeit an. Dabei würden vor allem Fahrzeuge und die Wohnorte von bekannten und potenziellen (Wiederholungs-)Tätern verdeckt observiert.

"Sicherlich lässt es sich nicht konkret wissenschaftlich beweisen, dass diese Maßnahmen die Fallzahlen senken. Aber die sinkenden Zahlen zeigen, dass diese Arbeit einen Effekt erzielt", betont Rosemann und fügt an: "Leider können wir nicht jederzeit überall sein. Aber den Tätern muss klar sein, dass die Polizei da ist, auch wenn man uns nicht sieht."

Damit spielt der Kriminaloberrat auf das Wohnungseinbruchsdiebstahl-Team (WED) an, das seit Anfang November und bis Ende Januar für drei Monate verdeckt in Zivil im Einsatz ist und im gleichen Zeitraum auch 2015/16 unterwegs war. Diese temporär eingerichtete Gruppe setzt sich aus der ganzjährig bestehenden Einsatztruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität sowie speziell geschulten und für diesen Einsatz abgestellten Beamten der Direktionen Bezirksdienst (Gefahrenabwehr), Verkehr sowie Verwaltung (Zentrale Aufgaben) zusammen. Das WED untersteht der Direktion Kriminalität und damit Jörg Rosemann.

