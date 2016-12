Heisser Draht: Probleme mit dem Wechselgeld am Parkautomaten

Zwei Kunden im Stadt-Karree erhielten zuletzt zu wenig oder gar kein Wechselgeld. Laut Betreiber sind es Einzelfälle. Alle Betroffene erhalten ihr Geld zurück.

Wermelskirchen (ser) Wenn André Markuse einen Zahnarzttermin in der Wermelskirchener Innenstadt hat, verzichtet er auf die lange Suche nach einem kostenfreien Parkplatz. Der Remscheider nutzt den kostenpflichtigen Parkplatz des Stadt-Karrees an der Telegrafenstraße. Nach dem Bezahlen der Parkgebühr blieb er vor kurzem aber verdutzt am Parkautomaten stehen. "Ich sollte zwei Euro bezahlen, habe fünf Euro in den Automaten gesteckt, aber nur einen Euro als Wechselgeld erhalten", erzählt Markuse am "Heißen Draht" unserer Redaktion.

Er wählte die am Automaten angegebenen Servicenummer. "Man sagte mir, dass dieses Problem bekannt sei", berichtet Markuse. Er findet, dass man in einem solchen Fall den Automaten dann doch lieber hätte sperren sollen. Letztlich erhielt er eine positive Rückmeldung: "Mein fehlendes Wechselgeld wird mir zurückgezahlt."

Einen ähnlichen Fall erlebte in der vergangenen Woche ein weiterer Kunde: Er bezahlte die Parkgebühr von einem Euro mit einem Zwei-Euro-Stück. Der Automat spuckte aber kein Wechselgeld aus.

Laut Aussage der Firma "ML Homeservice", die das Parkdeck des Stadt-Karrees betreibt, handelt es sich um Einzelfälle. "An dem Automaten können leider immer mal technische Probleme auftauchen. Das ist ärgerlich", sagt Firmenchef Markus Langer auf Anfrage unserer Redaktion. Bei etwa 500 Kunden, die den Parkplatz täglich nutzen, gebe es im Schnitt auf ein komplettes Jahr gesehen aber nur fünf bis zehn Beschwerdefälle. Manchmal habe der Automat Probleme, zerknitterte Fünf-Euro-Scheine zu verarbeiten, zuletzt habe es ein Problem mit Zwei-Euro-Wechselgeldmünzen gegeben.

Der Firmenchef versichert: Jeder betroffene Kunde, der sich über die am Automaten angegebene Telefonnummer meldet, werde sein fehlendes Wechselgeld zurückerhalten. "Wir sind da kulant. Wir möchten mit dem Parkplatz ja kein Geld verdienen, sondern die Kunden in die Geschäfte locken." Der Parkplatz sei kostenpflichtig, damit er nicht ausschließlich von Dauerparkern genutzt werde. Langer: "Wir erhalten auch viele positive Rückmeldungen. Das Parken ist sicher, der Parkplatz ist 24 Stunden videoüberwacht."

Quelle: RP