Wermelskirchen Rabiates Vorgehen der AfD bei Handymitschnitt eines Zuhörers 2018-03-06

Mit einem Polizeieinsatz endete Montagabend in den Bürgerhäusern auf der Eich eine AfD-Versammlung. Der Ortsvorsitzende Hans-Joachim Lietzmann brach die Veranstaltung ab. Der AfD-Referent Roger Beckamp hatte die Polizei gerufen. Er fühlte sich in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt, weil ein 48-jähriger Besucher mit seinem Handymikrofon den Vortrag aufgenommen hatte - ohne das vorher anzukündigen. Auf die Aufforderung Beckamps, die Aufnahme einzustellen, reagierte der 48-Jährige damit, dass er aufstand und die Bürgerhäuser verlassen wollte. Dazu kam es aber nicht, weil er von AfD-Mitgliedern festgehalten wurde - laut Polizei wurde er am Boden liegend "fixiert". Von Udo Teifel