Wermelskirchen Rund 500 Jugendliche feiern nach einem Jahr Pause wieder Party 2017-02-24

Altweiber in der Mehrzweckhalle - das hat Tradition. Eine Tradition, die wegen der Flüchtlingsunterbringung für ein Jahr ausgesetzt wurde. Am Donnerstag feierte die Altweiberparty ihr Revival. "Es hätten zwar noch ein paar Jugendliche mehr kommen können, aber wir sind trotzdem zufrieden. Es ist schön, dass wir endlich wieder zuhause in unserer Halle feiern können", sagte Andreas Posingies, Sprecher des Festauausschusses, am Donnerstagabend, während des Trubels.