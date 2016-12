Wermelskirchen: Sorgen ums Freibad werden größer

Erst 27.000 Euro sind an Spendenzusagen eingegangen - das reicht nicht.

Die ehrenamtlichen Betreiber des Freibades Dabringhausen sind von den für den Erhalt des Bades benötigten Spenden noch weit entfernt. Mit Blick auf den aktuellen Stand der Spendenzusagen über 27.000 Euro konstatiert der Vorsitzende des Fördervereins, Michael Unbehaun: "Ich mache mir relativ viele Sorgen um die Existenz des Freibades. Wir müssen heftig kämpfen. Im Moment reicht es hinten und vorne nicht."

Der FFD-Vorsitzende bezeichnet die Zahl von 110 Menschen, die bisher verbindliche Spendenzusagen gemacht haben, als "ziemlich enttäuschend". Er hofft noch auf mehr Spendenwillige, bis zum 31. Dezember läuft die Aktion. Unbehaun will seine Zuversicht noch nicht aufgeben: "Wir haben die Zusage von den 'Infinite'-Wakeboardern und von Firmen, dass sie den Rohrbruch reparieren. Außerdem stehe ich in Kontakt mit einer Firma, die doch noch Ersatzteile für die betagte Chlorgasanlage beschaffen und verbauen kann."

Der Rohrbruch müsse zum Saisonstart im Sommer behoben sein. Für die noch funktionierende Chlorgasanlage müssten die Aktiven eine Sicherheit für den Schadensfall haben. Diese Punkte würden zu einer Reduzierung der benötigten Spendensumme von bislang 75.000 Euro führen. Die Stadtverwaltung habe betont, dass eine Erhöhung des städtischen Zuschusses von jährlich 75.000 Euro nicht zu erwarten sei. "Die politischen Parteien haben jedoch signalisiert, etwas bewirken zu wollen", sagt Unbehaun, ohne Details zu nennen. "Ich habe noch die Hoffnung, dass wir Ende nächster Woche genügend in petto haben, um die Saison 2017 zu starten - auch wenn wir die 75.000 Euro an Spendenzusagen nominal nicht erreicht haben."

Bürgermeister Rainer Bleek hofft, dass es auch 2017 eine Freibadsaison geben wird. Er sagt aber auch, dass es schwierig werde, die benötigten Spenden zusammenzubekommen. "Dann muss die Politik entscheiden, wie sie damit umgeht." Der städtische Zuschuss von jährlich 75.000 Euro für sechs Wochen Öffnungszeit sei schon eine ganze Menge. "Diesen Betrag deutlich aufzustocken, geht aus meiner Sicht beim besten Willen nicht", stellt Bleek klar.

Nach Aussage des Bürgermeisters bräuchte das Freibad vor allem flexiblere Öffnungszeiten. "Wenn man nur in den Sommerferien öffnet und dann das Wetter nicht mitspielt, kann nicht die Stadt bei der Finanzierung aushelfen." Bleek regt an, mit Blick auf die prekäre Lage des Freibads zu überlegen, ob man beim Neubau eines Hallenbades zumindest die Option für ein Außenbecken mit Liegeflächen einplant - unabhängig davon, wann man diesen Plan realisieren könne. "Es hilft nichts, wenn man mit aller Macht an Freibädern festhält", sagt Bleek.

