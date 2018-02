Am 12. Dezember 1896 meldete Friedrich Wilhelm Paffrath sein Geschäft in Opladen an. Seit Generationen bietet es an der Ecke Gerichtsstraße, An Sankt Remigius Schreibwaren und Spielzeug an.

