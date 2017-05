später lesen Wermelskirchen Stadt organisiert Info-Tag für Sprachvermittler 2017-05-03T18:17+0200 2017-05-04T00:00+0200

Die Stadt Wermelskirchen lädt für Samstag, 13. Mai, zu einer Info-Veranstaltung zum Thema "Sprachvermittlung in der Flüchtlingshilfe" ein. Bei dieser "Materialbörse", die das Sozialamt und die Stadtbücherei sowie das Kommunale Integrationszentrum des Kreises in Kooperation mit der Initiative "Willkommen in Wermelskirchen" anbieten, präsentieren Verlage ihre Materialien für die Bereiche Schule und Erwachsenenbildung, speziell zum Thema "Spracherwerb in der Flüchtlingshilfe".

Sebastian Radermacher Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Sebastian Radermacher (ser) ist Redakteur der Bergischen Morgenpost in Wermelskirchen. zum Autorenprofil schließen