Wermelskirchen: Stadt plant zwei Waldkindergärten

Die derzeitigen Betreuungsplätze in den Wermelskirchener Kindergärten reichen nicht aus, um den Rechtsanspruch auch in Zukunft sicherstellen zu können. Auf diese Entwicklung macht die Stadtverwaltung im neuen Kindertagesstättenbedarfsplan aufmerksam, den die Politik in den nächsten Wochen beschließen soll. Um den Bedarf für die Zukunft abdecken zu können, fasst die Verwaltung möglichst kostengünstige Maßnahmen für die Schaffung weiterer Kita-Plätze ins Auge.

"Die Entwicklung war in den vergangenen eineinhalb Jahren anders als zuvor prognostiziert. Es gibt jetzt - zum Glück - wieder mehr Kinder", sagt Beigeordneter Jürgen Graef. Daher spielen früher angedachte Kita-Schließungen zurzeit überhaupt keine Rolle mehr. Im Gegenteil: Die Stadt muss in den nächsten Jahren sukzessive zusätzliche Plätze schaffen. Die aufgeführten Maßnahmen würden zunächst die Betreuung der Ü3-Kinder (drei Jahre bis Schuleintritt) verbessern. "In den nächsten Jahren könnten diese auch für die U3-Betreuung (Umwandlung) genutzt werden", teilt die Verwaltung mit. Folgende Maßnahmen sollen Jugendhilfeausschuss und Stadtrat beschließen:

Waldkindergärten Die Nachfrage nach Wald-Kita-Plätzen ist groß. Das hat nicht nur die Elternumfrage zur Kita-Situation Ende 2016 ergeben, in der 57 Eltern eine solche Betreuung für ihre Kinder wünschten. "Es gibt aktuell schon viele Eltern aus Wermelskirchen, die ihre Kinder in den Waldkindergarten nach Burscheid schicken", sagt Graef.

Konkret plant die Stadt, in Braunsberg und Dhünn zwei Wald-Kita-Gruppen einzurichten. In einem vor Jahren errichteten Blockhaus in Braunsberg (neben der Kita Forstring) könnte kostengünstig eine Gruppe mit 18 Kindern untergebracht werden. Um den Fehlbedarf an Plätzen in Dhünn langfristig zu reduzieren, bietet sich auch dort die Einrichtung eines Waldkindergartens an. Als Rückzugsort für die Kinder müsste ein Bauwagen angeschafft werden. Zum Betrieb der beiden Waldkitas wird die Verwaltung - nach entsprechendem politischen Beschluss - freie Träger suchen.

Graef geht davon aus, dass die Wermelskirchener Eltern für dieses besondere Betreuungsangebot auch weitere Anfahrtswege in Kauf nehmen werden. Dadurch könnte sich der Bedarf in den einzelnen Stadtteilen noch verändern.

Anbau Kita Tente Die evangelische Kita war eine Einrichtung mit drei Gruppen. Im Zuge des U3-Umbaus wurde sie auf zwei Gruppen reduziert. Bereits damals sei klar gewesen, dass die Einrichtung später wieder drei Gruppen beheimaten könnte. Und das soll bald wieder der Fall sein. Laut Stadt existieren bereits ein Gruppenraum, der zurzeit als Bewegungsraum genutzt wird, und zwei weitere Räume. Für den Betrieb einer dritten Gruppe müsste lediglich ein neuer Bewegungsraum angebaut werden. Die Kirchengemeinde als Träger habe Interesse dazu signalisiert, benötige jedoch einen höheren Betriebskostenzuschuss für die neue Gruppe - und die Stadt soll die Hälfte der Investitionskosten übernehmen.

Umbau Kita Grunewald Der Umbau für eine zweite Gruppe in Grunewald (Träger der Kita ist die Lebenshilfe) könnte die Betreuungssituation in Dhünn entlasten. Denn aktuell besuchen laut Stadt fast nur Dabringhausener Kinder diese Einrichtung, vor fünf Jahren kamen zeitweise noch bis zu 50 Prozent der Kinder aus Dhünn. Der Umbau der Kita in Grunewald ist zudem dringend notwendig, um den Standort zu sichern. Die Stadt stellt klar: "Eine eingruppige Einrichtung ist in der heutigen Zeit wirtschaftlich kaum tragbar." Durch den Umbau könnten 16 Plätze geschaffen werden, bis zu sechs könnten später für U3-Kinder genutzt werden.

Das Land NRW gewährt eine Zuwendung in Höhe von 90 Prozent zum Neubau, Ausbau und Umbau für zusätzliche Ü3-Betreuungsplätze. Die Baumaßnahmen müssen allerdings bis zum 30. Juni 2019 erfolgen.

Quelle: RP