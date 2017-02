Wermelskirchen: Stadt sichert Zufahrtsstraßen beim Zoch

Die Stadtverwaltung wird den Dorfkern in Dabringhausen am Rosenmontag komplett für den Kfz-Verkehr sperren. Das teilte die Verwaltung gestern offiziell mit. Demnach können am Montagmorgen bereits ab 8.30 Uhr keine Autos mehr den Dorfkern erreichen. "Der Bereich wird weiträumig abgesperrt, um eine größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten", heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

Nach Beendigung des Karnevalszuges in Dabringhausen werden die Absperrungen für den anschließenden Straßenkarneval umgebaut. "Für die hoffentlich mit guter Laune feiernden Jecken wird ein Bereich der Altenberger Straße - zwischen Bussardweg und Hilgener Straße - bis in die Abendstunden für Fahrzeuge gesperrt bleiben", teilte die Stadt mit.

Tiefbauamtsleiter Harald Drescher bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass die Stadt Wermelskirchen die Sicherheitsvorkehrungen mit Blick auf die Vorkommnisse in den vergangenen Monaten - etwa den Anschlag mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt in Berlin - etwas verstärken werde. Die einzelnen Maßnahmen seien in Absprache mit der Kreispolizeibehörde getroffen worden. "Wir haben nicht extra ein großes neues Sicherheitskonzept erarbeitet, sondern die jüngsten Entwicklungen in der Planung berücksichtigt", sagte Drescher.

Neben Straßensperrungen mit Baustellen-Baken werden in diesem Jahr einige größere Zufahrtsstraßen, die zum Dorfkern führen, durch städtische Fahrzeuge blockiert, erläuterte der Tiefbauamtsleiter. "Wir werden zusätzliche Fahrzeuge einsetzen, um für zusätzliche Sicherheit zu sorgen." Auf einer Übersichtskarte der Stadt Wermelskirchen sind 20 Sperren für den Rosenmontagszug gekennzeichnet.

Zugleiterin Elke Fröhlingsdorf ist voller Vorfreude auf den Zoch. "Wir erwarten Sonnenschein, viele bunte Jecken und gute Stimmung", sagt sie. Der Zug mit 624 Teilnehmern (elf Festwagen, 19 Fußgruppen und elf Bagagewagen) setzt sich um 10.30 Uhr am Höferhof in Bewegung und zieht dann über die Altenberger Straße, Südstraße, Mittelstraße, Weststraße, zurück über die Altenberger Straße zum Dorfpark, wo er sich auflöst. Im Anschluss startet der Straßenkarneval im Dorf - eine große Party mit Musik von DJ Äxel.

