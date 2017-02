Wermelskirchen: Stadt und Polizei sichern den Zoch

Das Ordnungsamt war gestern mit mehr Personal als bisher im Dorf im Einsatz. Der Aufwand hat sich gelohnt: Bis auf einen Drohnenflug blieb es ruhig. Von Tim Kronner

Zugeparkt - von Arnzhäuschen bis Lüdorf waren die Seitenstreifen der Dabringhausener Umgehungsstraße (L 101) gestern komplett mit Autos gefüllt. An sich nichts Ungewöhnliches, wo doch tausende Jecken im Dorfkern den Rosenmontag samt "Zoch" feierten. In diesem Jahr war es an den Straßenrändern aber doch noch voller als sonst. "Das liegt bestimmt daran, dass die Zufahrtsstraßen ins Dorf gesperrt waren", vermutete die als Erdbeere verkleidete Birgit Eisenhut, die auf der Altenberger Straße feierte. Ordnungsamt und Polizei hatten nämlich dafür gesorgt, dass die Abzweige der "Zoch"-Straße mit Fahrzeugen des Bauhofs blockiert worden waren. "Ich sehe eigentlich kein Potenzial für einen Anschlag, aber nach den Ereignissen von Berlin haben wir lieber präventiv gehandelt", sagte Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann.

Er war gestern mit insgesamt zwölf Angestellten vor Ort. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren war mehr Personal im Einsatz, um die Sicherheit aller Jecken zu gewährleisten. "Wir sind seit 7.30 Uhr zu Fuß im Dorf unterwegs und beobachten alles wachsam", sagte Feldmann. Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes gehörte die Kontrolle der Zufahrtsstraßen, besonders der Ausgangspunkt des Rosenmontagszugs am Höferhof. Dort sorgten Feldmann und seine Mitarbeiter dafür, dass sich die Teilnehmer am Zug in Ruhe aufstellen konnten und nicht durch kreuzende Fahrzeuge blockiert wurden. "Dabei spulen wir einige Kilometer ab. Bis zum Feierabend gegen 18 Uhr sind es bestimmt etwa zwölf Kilometer pro Mann und Frau", sagte Feldmann. Der Einsatz des Ordnungsamtes blieb auch bei den kostümierten Jecken an der Altenberger Straße nicht unbemerkt. "Man sieht viele Polizisten und Leute mit Warnwesten. Das ist eine gute Sache", sagte Birgit Eisenhut. Mit ihr feierte die als Marienkäfer verkleidete Nicole Ley, die ihrer Freundin zustimmte. "Die Präsenz ist schon beruhigend. Ich fühle mich sehr sicher."

Nur in einem Moment wurde den beiden ein bisschen mulmig zumute. "Auf einmal flog so eine Drohne über die Straße - und das ziemlich tief", berichtete Eisenhut. Deshalb handelte das Ordnungsamt schnell und holte die Drohne vom Himmel. "Wir haben dem Drohnenführer mitgeteilt, dass er keine Erlaubnis hat, weiter damit zu fliegen", sagte Feldmann. Auch Norbert Schauerte und Hans Schiffmann waren wie in jedem Jahr mit ihren Familien auf Kamelle-Fang. "Wir lassen uns das Feiern nicht verbieten. Ich fühle mich so sicher wie immer", sagte Schauerte. Schiffmann ergänzte: "Trotzdem ist es gut, dass so viele Sicherheitskräfte unterwegs sind."

Koordiniert wurden die Einsätze von Ordnungsamt, Feuerwehr, Polizei und Deutschem Roten Kreuz (DRK) aus der gemeinsam Zentrale im evangelischen Gemeindezentrum. "Hier haben wir eine Schnittstelle, an der wir uns regelmäßig austauschen. Das funktioniert sehr gut", sagte Feldmann. Dort waren auch zwei Mitarbeiterinnen des Jugendamtes vor Ort, die sich um alkoholisierte Jugendliche kümmern sollten. Bis zum frühen Nachmittag gab es keine Fälle.

Auch sonst blieb es ruhig, sagte DRK-Bereitschaftsleiter Bernd Koebke auf Anfrage unserer Redaktion. "Bisher gab es keine großartigen Zwischenfälle. Die Leute feiern ausgelassen und sicher."

