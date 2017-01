Wermelskirchen: Stadt will illegale Mülltonnen verbannen

Transponder-Chips sollen für mehr Gebührengerechtigkeit sorgen. Für fünf Prozent der geleerten Abfalltonnen werden keine Gebühren bezahlt - Kostenvolumen: etwa 150.000 Euro. Das zahlten bisher die ehrlichen Bürger. Von Udo Teifel

In Wermelskirchen gibt es einen "ungeordneten Abfalltonnen-Bestand" von fünf Prozent, für deren Entsorgung kein Cent bezahlt wird. Das hat die Stadt 2016 festgestellt und reagiert darauf jetzt mit Transponder-Chips, die in diesen Tagen an den Rest- und Biomülltonnen angebracht werden. Etwa 150.000 Euro macht der "Verlust" aus, der aber keiner ist. Denn: Die Stadt errechnet die Müllgebühren über die Tonnage - ehrliche Bürger, die in Mehrzahl sind, zahlten für diese Schwarzen Schafe mit.

"Wir wollen eine größere Gebührengerechtigkeit erreichen" - das ist das Ziel von Kämmerer Bernd Hibst. Das wurde so bei der Vorbereitung dieser Aktion verkündet. Diese illegalen Tonnen nehmen, so hat auch ein Berater festgestellt, immer größere Ausmaße an.

So hätten unlängst in Overath, nachdem auch dort Transponder-Chips eingeführt wurden, mehrere 100 illegale Abfalltonnen am Straßenrand gestanden, die niemandem zugeordnet werden konnten. Wie aber kommt es zu der Abfuhr dieser Tonnen? Da ist schon mal eine verschwunden, es wird eine neue geliefert; wer dann zwei hat, bringt zum Beispiel die zweite auf die andere Straßenseite. So verdoppelt dieser Gebührenzahler sein Abfallvolumen, ohne dafür auch doppelt zu bezahlen. Und dagegen geht die Stadtverwaltung jetzt vor.

Ein Transponder-Chip kostet 18 Cent. Kämmerer Bernd Hibst rechnet mit positiven Kosteneffekten: "Die entstehenden Kosten werden kompensiert durch geringere Abfuhrkosten. Zudem ist ein Teil der Kosten gewichtsabhängig. Künftig müssen alle zahlen. Die Schwarzen Schafe werden aussortiert", sagt er. Dieser Personenkreis belaste derzeit die Gemeinschaft - das werde sich ändern. "Ich erwarte, dass die Zahl der angemeldeten Müllgefäße steigt", sagte Hibst. Mehr Volumen werde besser umgelegt werden können; gespart werde Geld im Bereich der Logistik, denn es müssten nicht mehr so viele Tonnen unbezahlter Müll recycelt werden.

Die Kämmerei erwartet aber auch durch die Umstellung der Datenverarbeitung eine Erleichterung. "Der Versand der gedruckten Bescheide war sehr aufwendig. Per Hand wurden die Müllmarken in die Briefumschläge für die über 10.000 Haushalte eingetütet. Dieses Verfahren ist nicht mehr zeitgemäß. Uns fehlt auch einfach die Personalkapazität", sagte gestern Hibst. Mit der genauen Zuordnung der Abfalltonnen zu Grundstücken will die Stadtverwaltung auch ein Gegengewicht zu möglichen Kostensteigerungen in der Abfallwirtschaft schaffen. Genauere Daten könnten diese Entwicklung stoppen, sagte Hibst.

Der neue Chip löst jetzt die alte Gebührenmarke ab, die bisher auf die Abfalltonnen geklebt wurde. Mit einer Art Stempel wird dieser Transponder in ein sogenanntes "Chip-Nest" geschlagen, das sich unter dem Rand der Tonne befindet und beim Aufnehmen durch den Ladearm des Müllfahrzeuges gelesen wird. Alle Tonnen, die seit 2000 ausgegeben wurden, haben automatisch so ein "Nest". Bei älteren Tonnen, die es auch noch geben soll, wird ein Loch in den Rand gefräst und der Chip befestigt.

Zudem wird an der Tonne ein neuer Aufkleber angebracht, auf dem das Grundstück, zu dem die Tonne gehört, und das Volumen sowie der Abfuhrrhythmus aufgedruckt ist. Zusammen mit dem Transponder ist dann die Tonne einem Grundstück zugeordnet.

Eigentümer sind durch ein ausführliches Schreiben informiert worden. Wer trotzdem noch Fragen hat, kann sich an die Service-Telefonnummer wenden: Tel. 0521 26010168 - montags bis freitags, 8.30 bis 16.30 Uhr.

Quelle: RP