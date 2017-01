Leben & Lernen: Schüler unterrichten Senioren im Fach "Smartphone"

Das war gestern ein sehr lehrreicher Tag für die 18 Teilnehmer der Veranstaltung "Schüler erklären Senioren Smartphone, Tablet und Co" im Haus der Begegnung. In Begleitung von Schulsozialpädagogin Marlies Gajewski beantworteten 15 Neuntklässler der Hauptschule Wermelskirchen alle Fragen rund um die neuen Medien.

"Normalerweise sind es die Jungen, die von den Älteren etwas lernen können. Doch in Sachen Technik sind die jüngeren Generationen den älteren stets einen Sprung voraus", sagte Manfred Illner. Der 73-Jährige leitet das Internet-Café im Haus der Begegnung. Er weiß aus Erfahrung, dass gerade Senioren sich mit der Handhabung der neuen Technik sehr schwer tun. Aus Angst, etwas Falsches zu machen, meiden oder beschränken viele Senioren die Nutzung von Smartphones und Tablets auf das Nötigste. Dabei können diese Medien nützliche Alltagsbegleiter sein. "Schnell die Wettervorhersage für den kommenden Tag checken, den Busplan konsultieren oder einfach mit Freunden und Bekannten kommunizieren - all das und viel mehr kann man heutzutage bequem und unkompliziert mit dem Smartphone oder Tablet erledigen", erklärte Schüler Mario Allatta. Ein Klick reicht - und schon ist man mit der Welt verbunden.

Um die Senioren mit den Vorteilen der Technik vertraut zu machen und ihnen die Angst vor der Digitalisierung zu nehmen, erläuterten die Neuntklässler die Funktionen der Geräte Schritt für Schritt. Wenn nötig auch mehrmals.

"Also, wie war das noch mal?", fragte die 76-jährige Ursula Ollesch Schülerin Seraphine Nitzsche. Die Neuntklässlerin erklärte ihr, wie man Sprachnachrichten und Bilder per WhatsApp versendet. "Das so etwas überhaupt möglich ist, wusste ich nicht. Keiner hatte es mir bisher gesagt", sagte die Seniorin. Sie war erstaunt über die vielen Funktionen ihres Handys. "Eigentlich hatte ich mich immer dagegen gesträubt, ein Smartphone zu nutzen. Als ich eins von meinen Kindern geschenkt bekommen habe, konnte ich damit nur telefonieren. Jetzt, wo ich weiß, was ich alles damit machen kann, finde ich Smartphones interessant", sagte sie.

Die meisten Teilnehmer hatten Fragen über die Installation und Verwaltung von Apps. "Ich habe mir zeigen lassen, wie man die Wetter -App bedient", erzählte Ilse Schmidt.

Für beide Generationen war es eine tolle Erfahrung. "Einmal Lehrer sein zu dürfen ist cool! Ich freue mich, dass ich mit meinem Wissen anderen behilflich sein konnte", sagte Seraphine Nitzsche.

Organisator Hartmut Lürtzing zeigte sich mit der Resonanz zufrieden. "Es haben sich 25 Senioren angemeldet. Aus Kapazitätsgründen konnten nicht alle teilnehmen. Deshalb überlegen wir, die Veranstaltung noch mal anzubieten", sagte er. DOMENICA TOMARCHIO

Quelle: RP