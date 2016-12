Wermelskirchen: Taxen können an Silvester nur bis 22 Uhr vorbestellt werden

Weil die Silvesternacht und der Neujahrstag in diesem Jahr auf einen Sonntag fallen, hat Roswitha Neuhaus in einer der arbeitsreichsten Nächte des Jahres für die Wermelskirchener Taxizentrale keinen Dienst. Von Stephan Singer

Die Disponentin in der Taxizentrale kann am kommenden Wochenende feucht-fröhlich im Kreise von Freunden und Familie in das neue Jahr feiern. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert sie, wie sich die Taxizentrale auf die bevorstehende Silvesternacht vorbereitet hat.

"An Silvester nehmen wir schon seit Jahren grundsätzlich nur Vorbestellungen bis 22 Uhr entgegen. Danach müssen die Kunden anrufen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das mit den Vorbestellungen in der Silvesternacht nicht funktioniert. Entweder sind die Kunden zur verabredeten Zeit noch nicht für die Abfahrt fertig oder wollen dann doch erst später fahren. Das bereitet uns unnötige Fahrerei und vor allem einen großen Zeitverlust, der sich ja mit jedem Einzelfall summiert", sagt Roswitha Neuhaus, die in der Regel an Werktagen vormittags die Fahrten koordiniert, aber auch schon an Silvester und Neujahr gearbeitet hat.

Die Disponentin weiß aus Erfahrung, dass gerade in den Wintermonaten das Wetter ebenfalls eine Rolle spielt: "Vor zwei Jahren hatten wir in der Silvesternacht eine Kombination aus Nebel und Glätte - da sind die Wagen natürlich zwangsläufig langsamer unterwegs."

Am kommenden Wochenende sind mit zehn Fahrzeugen alle Taxen der Wermelskirchener Taxizentrale im Einsatz. Die "Hauptkampfzeit" beginnt ab ein Uhr in der Nacht, wenn die Kunden den Rutsch ins neue Jahr gemacht und im Kreis der Feiernden frohe Neujahrswünsche ausgesprochen haben. "Wir kennen das, dass sich unsere Fahrten dann bis fünf Uhr morgens hinziehen", beschreibt Roswitha Neuhaus. Probleme bei der Besetzung der Wagen gäbe es keine: "Unsere Fahrer wissen, dass sie an Silvester nicht feiern können, sondern im Einsatz sind - das gehört zu diesem Job dazu."

Die Touren der Taxen rollen dabei nicht nur innerhalb von Wermelskirchen. "An Silvester gibt es beispielsweise auch Fahrten nach Wuppertal oder Leverkusen. Das sind dann meist Kunden, die Freunde, Bekannte oder Familie besucht haben", weiß Roswitha Neuhaus aus Erfahrung.

Gerade in den arbeitsintensiven Stunden zwischen ein und drei Uhr in der Früh müssen die Anrufer etwas Geduld für das Warten auf ein Taxi mitbringen. Wer unter 02196 / 2222, 3333 oder 4444 anrufe, bekomme gesagt, wie lange es dann ungefähr dauern wird, bis ein Wagen da ist.

