Wermelskirchen: Topfit durch den Winter

Lauftreff mit Nordic Walking wöchentlich

Was Die Gruppe in Dabringhausen wurde 1991 von Hilde Rüdiger gegründet. Zur Zeit zählt sie etwa 30 Aktive zwischen 35 und 77 Jahren. Die Läufer treffen sich jeden Dienstag, um 8,30 bis 9,30 Uhr, auf dem Sportplatz Höferhof in Dabringhausen. Einsteiger jeden Alters und Leistungsniveaus sind willkommen.

Sportabzeichen In der Sommerzeit bietet Hilde Rüdiger die Möglichkeit an, das Sportabzeichen zu absolvieren.

Kontakt Wer weitere Fragen zur Gruppe hat, kann die Leiterin kontaktieren. Hilde Rüdiger ist telefonisch erreichbar unter 02196 885 322.