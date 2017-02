Wermelskirchen: Trotz Kälte nur wenige Schäden im Wassernetz

Die BEW ist Wasserverlusten in Süppelbach und im Stadtgebiet auf der Spur. Von Udo Teifel

Knackig kaltes Wetter sind des einen Freud', manchmal des anderen Leid: Wer als Hausbesitzer nicht an seine Außenwasserleitungen zur Bewässerung des Garten im Winter gedacht hat, könnte jetzt sein blaues Wunder erleben. Spätestens mit der Wasserrechnung im folgenden Jahr. In diesen Tagen sind Mitarbeiter der BEW in Süppelbach und im Stadtgebiet unterwegs, um Wasserverlusten im Leitungsnetz auf den Grund zu gehen und mögliche Schäden zu lokalisieren.

Wasserschäden machen sich erst bemerkbar, wenn es wärmer wird und die beschädigten Stellen auftauen. Besonders bei Wasseraustritt im oder am Gebäude wird dies schnell sichtbar. Jörg Krafft, Gas- und Wassermeister der BEW und zuständig für Wermelskirchen: "Das Wassernetz steht unter ständiger Überwachung. Wird an einer Stelle plötzlich ein viel höherer Zufluss an Wasser gemessen, ist von einer Undichtigkeit auszugehen." In Süppelbach und im Stadtgebiet seien aber nur geringere Verluste auszumachen - "da wird die Ortung schon schwieriger."

FOTO: Silvia Marks

FOTO: Silvia Marks

Christoph Czersinsky, Abteilungsleiter Netze Gas/Netze der BEW, berichtete, dass in Wermelskirchen in leerstehenden Gebäuden zwei Wasserzähler und in Hückeswagen einer geplatzt seien - "so etwas wird dann nur entdeckt, wenn die Räume betreten werden und alles unter Wasser steht." Da laufen dann schon mal drei Kubikmeter Wasser in der Stunde aus; wenn kleine Leitungsrohre durch Frost platzen, macht das einen halben Kubikmeter in der Stunde aus. So etwas sei schwer bei der ständigen Überwachung des Netzes auszumachen. Die Versorgungsrohre liegen mindestens einen Meter tief - "der Frost erreicht diese Rohre selten. Und wenn sie brechen, fließen 80 Kubikmeter Wasser die Stunde ins Erdreich. Das bekommen wir sofort mit."

Dann werde durch das Abschiebern, das teilweise Absperren bestimmter Bereiche, die Schadensstelle immer mehr eingegrenzt.

Krafft beobachtet, dass es in einer Frostperiode erfahrungsgemäß im privaten Bereich immer wieder zu Schäden in leerstehenden oder unbeheizten Gebäuden komme oder an Leitungen, die länger nicht genutzt würden oder nicht vor Kälte geschützt seien. "Hauseigentümer machen in der Regel ihren Garten, Balkon oder die Terrasse winterfest. Denn gefrierendes Wasser kann schöne Blumenkübel sprengen. Dies gilt aber auch für Wasserleitungen. Rohrleitungen, die nicht benötigt werden, sollten entleert und stillgelegt werden. Die Außenhähne sollten nach dem Schließen des Absperrventils ständig geöffnet bleiben, damit sich das Restwasser ungehindert ausbreiten kann."

Er empfiehlt, Fenster und Türen in unbeheizten Räumen wie Keller oder Garagen geschlossen zu halten und freiliegende Leitungen und Wasserzähler zu isolieren oder mit geeignetem Material abzudecken.

Quelle: RP