Wermelskirchen: Unbekannter wirft Müllsack auf fahrendes Auto

Schreck in der späten Abendstunde für eine 20-jährige Autofahrerin: Auf der Oberen Remscheider Straße warf ihr kurz vor 23 Uhr ein Mann einen Müllsack gegen die Windschutzscheibe.

Die Wermelskirchenerin hatte die Person zwar kurz vor dem Kreisverkehr am rechten Gehwegrand gesehen, doch der Wurf kam laut Polizei völlig überraschend. Die 20-Jährige stoppte ihren VW, an dem geringer Schaden entstand, ohne einen Unfall zu verursachen. Der Mann flüchtete zu Fuß in Richtung Kölner Straße/Markt. Er war circa 1,75 Meter groß und hatte eine normale Statur. Er trug eine schwarze Seemanns-Mütze, eine dunkle Hose und einen schwarzen knielangen Mantel. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und sucht Zeugen

Hinweise Tel. 02202 205-0.

(tei.-)