Wermelskirchen: Verfolgungsjagd mit der Polizei endet in einem Gartenschuppen

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Bergisch Gladbach hat in der Nacht zu Sonntag die Polizei in Atem gehalten. Der Autofahrer wurde zunächst in Hückeswagen von einer dortigen Streifenwagenbesatzung überprüft - er stand offenbar unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zudem waren die Kennzeichen an seinem Fahrzeug entwendet worden. Die Polizeibeamten trafen hierzu die erforderlichen Maßnahmen, der Mann durfte mit dem Auto nicht mehr weiterfahren.

Doch dann ging es erst richtig los: Gegen kurz vor 4 Uhr in der Nacht stand das Auto plötzlich nicht mehr dort, wo es der Bergisch Gladbacher zuvor abstellen musste. Die Polizei fahndete nach dem Fahrzeug - mit Erfolg. Der 21-Jährige war mittlerweile auf der Landstraße 101 auf Wermelskirchener Gebiet im Bereich Sonne unterwegs. Die Polizeibeamten wollten das Auto stoppen, doch der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen. Stattdessen kam der Mann aus Bergisch Gladbach im Bereich der Kreisstraße 18 in Grünenbäumchen mit seinem BMW plötzlich nach links von der Fahrbahn ab.

FOTO: Polizei

FOTO: Polizei

Er fuhr durch einen Garten und rammte einen dort abgestellten Wohnwagen. Dieser wurde durch den heftigen Anprall gegen eine gemauerte Garage geschoben, die dadurch laut Polizei stark beschädigt wurde. Die Fahrt des 21-Jährigen wurde abgebremst, aber nicht gestoppt, heißt es im Bericht der Polizei. Der Mann rammte im Anschluss einen Schuppen, in dem Gasflaschen gelagert wurden. Der Schuppen stürzte in sich zusammen. Auch danach setzte der 21-Jährige seine Fahrt unbeirrt fort und prallte wenig später gegen einen weiteren Gartenschuppen - erst dort kam sein Fahrzeug zum Stehen. Da aus einer der gelagerten Gasflaschen Gas austrat, musste die Polizei Einsatzkräfte der Feuerwehr hinzurufen. Es kam nicht zu einer Explosion.

Der Unfallfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 28.000 Euro.

Quelle: RP