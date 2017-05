Wermelskirchen: Verwaltung wertet Nutzung des Mängelmelders aus

Die Stadtverwaltung plant, ab sofort halbjährlich eine Statistik über die Nutzung des neuen Mängelmelders zu veröffentlichen. "Wir sehen das Meldeverfahren als gutes Instrument, mit dem wir die Dienstleistungsqualität der Stadt verbessern können", sagt Bürgermeister Rainer Bleek.

"In vielen Fällen können wir Mängel selbst schnell abstellen oder an zuständige Stellen weitergeben, etwa wenn Laternen ausgefallen sind oder Müll herumliegt." Über das neue System werde alles lückenlos dokumentiert, somit könne man auch Schwachstellen in den Arbeitsabläufen erkennen und beseitigen.

Seit sechs Monaten nutzt die Verwaltung das Mängelmeldeverfahren auf ihrer Internetseite und über entsprechende Smartphone-Apps. Inzwischen sind mehr als 350 Hinweise, Anregungen und Beschwerden eingegangen und bearbeitet worden. Allgemeiner Trend: Während die Zahl der Mängelmelder-Hinweise zunimmt, gehen die telefonischen und persönlichen Mitteilungen zurück.

