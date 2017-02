Wermelskirchen: Videokameras im Rathaus sollen Vandalen verjagen

Die Stadtverwaltung hat in den vergangenen Tagen im Rathaus Videokameras installiert - sie sollen die Zugänge überwachen und vor allem Vandalen fernhalten. Das teilte gestern auf Anfrage Ordnungsdezernent Jürgen Graef mit. Von Udo Teifel

Mehrere Vorfälle führten nach Auskunft von Graef zu diesem erforderlichen Schritt: So seien in der jüngeren Vergangenheit mehrfach Schmierereien auf der Toilette entdeckt worden, in denen Mitarbeiter aufs Schärfste beleidigt wurden. "Wir mussten etwas zum Schutz unserer Mitarbeiter tun", sagte Graef.

Parallel dazu hatten die Hausmeister immer wieder die Paniktüren offen vorgefunden. Bei den abendlichen Kontrollgängen seien sie verschlossen gewesen - "wir haben den Verdacht, dass sich dort Personen haben einschließen lassen."Die seien dann nachts im Rathaus unterwegs gewesen. Man hätte entweder das Personal verstärken müssen, um nachts zu kontrollieren, oder eben alle Zugänge werden mit den Kameras abgesichert. Und dann sei da natürlich der Brand im Foyer des Rathauses gewesen. Der ist bis heute nicht aufgeklärt. "Vandalismus, Sachbeschädigung - da mussten wir jetzt handeln", sagte der Dezernent. Sieben Kameras sind installiert worden, aber noch nicht angeschlossen. Der Grund: Mit dem Personalrat müsse noch eine Dienstvereinbarung abgeschlossen werden. Thema sei unter anderem, wie lange die gespeicherten Daten auf einem Recorder verbleiben. Graef ist da realistisch: "Ich gehe davon aus, dass die Bilder zeitnah gelöscht werden, wenn in diesem Zeitraum nichts im Rathaus passiert ist." Es werde also niemand ständig vor einem Monitor sitzen, um zu beobachten, was vor sich geht.

Gewarnt wird jetzt schon in fünf Sprachen an der Eingangstür zum Foyer vor der Videoüberwachung. Drei Kameras sind übrigens im Foyer im Bereich zur Treppe zum ersten Stock angebracht, eine mit Blick ins Treppenhaus und zu den Toiletten ebenfalls im Foyer. Weitere Überwachungskameras hängen unter der Decke im Bereich der Saalzugänge.

Quelle: RP