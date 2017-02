Wermelskirchen: Volksbank-Umbau im Stadt-Karree liegt im Zeitplan

Am neuen Standort der Volksbank an der Telegrafenstraße haben Handwerker noch viel Arbeit. Der Umzug erfolgt Ende März.

Es ist staubig im Erdgeschoss des Stadt-Karrees. Marcel Jung hält die Kelle in der Hand und verteilt sorgfältig den Putz auf der Wand. Dort, wo er zurzeit werkelt, wird in etwa eineinhalb Monaten ein Geldautomat stehen. Jung gehört zum Handwerker-Team, das mit dem Umbau der neuen Volksbank-Räumlichkeiten an der Telegrafenstraße beschäftigt ist. "Wir kommen gut voran", sagt er.

Das bestätigt auch Volksbank-Sprecherin Kristina Hellwig. "Wir liegen mit den Arbeiten voll im Zeitplan. Aktuell laufen die letzten Terminabstimmungen", sagt sie auf Anfrage unserer Redaktion. Die Volksbank verlässt ihren Standort am Ende der Telegrafenstraße und zieht an den Anfang der zentralen Einkaufsstraße. Im Stadt-Karree wird sie mehr Platz haben (320 statt bisher 240 Quadratmeter).

Der Zeitplan sieht laut Hellwig vor, dass der Umzug Ende März erfolgen soll. Im April möchte die Volksbank dann die Eröffnung der neuen Filiale im Stadt-Karree feiern. Es könnte sein, dass die Kunden wegen des Umzugs für einen Tag nicht am Schalter bedient werden können. Die Geldautomaten seien aber in Betrieb.

Die meisten Kunden kommen nicht mehr nur in die Volksbank, um Geld abzuheben oder Überweisungen zu tätigen. Wichtig ist ihnen vor allem eine gute Beratung. Und dafür wird es in der neuen Filiale mehr Platz geben, denn die Volksbank wird fünf neue Beratungsbüros errichten. Seit Anfang des Jahres werden die Räume nach den Wünschen der Bank umgebaut - der Boden wird erneuert, Wände hochgezogen, Leitungen verlegt. Die Volksbank Remscheid-Solingen investiert 500.000 Euro in den Umzug. Dies sei ein deutliches Signal, dass Wermelskirchen ein wichtiger Standort sei, hatte die Sprecherin bereits Ende 2016 betont.

Die bisherigen Volksbank-Räume am Ende der Telegrafenstraße werden jetzt über einen Makler zum Verkauf angeboten. Das Ladenlokal zu mieten, ist nicht möglich. Die Volksbank, der die Räume gehören, möchte laut Hellwig nicht als Vermieter auftreten, sondern die Räumlichkeiten veräußern.

