Wermelskirchen Waldschulkinder sind ganz jeck 2017-02-24

Hoch her ging es in der neuen Waldschule - die Grundschüler feierten ausgelassen auch im neuen Schulgebäude "Altweiber".Bereits in den Klassen wurde laut dem Schulsozialpädagogen Henry Warscheck "tüchtig gefeiert" - und die Party ging dann in der Turnhalle weiter. Mit Unterstützung der Eltern war in aller Frühe in der Turnhalle ein Geräteparcours aufgebaut worden, an dem die Kinder nach Herzenslust klettern, springen und turnen durften. Die Tanzgarde der Dhünnschen Jecken marschierte in die Turnhalle ein und zeigte den Kindern ihre akrobatischen Tänze. Zum Abschluss tanzten noch einmal alle nach stimmungsvoller Karnevalsmusik.