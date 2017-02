Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Weiberfastnacht, 11.11 Uhr: Leere in Wermelskirchen. Während in Köln und Düsseldorf gerade die Jecken den Politikern für sechs Tage die Verantwortung abnehmen, ist vor dem Wermelskirchener Rathaus Stille. Egal, ich (gebürtige Düsseldorferin) will das Rathaus trotzdem stürmen und Bürgermeister Rainer Bleek seine Krawatte abschneiden.

Bloß dass der gar keine Krawatte trägt, wie ich wenige Sekunden nach meinem Sturm bemerke. "Später verkleide ich mich mehr", sagt Bleek.

FOTO: dpa, a fdt

Hält der Bürgermeister Wort? Kriege ich ein Stück Krawatte? Und wie jeck ist Wermelskirchen? Die Antwort gibt es im Video.

