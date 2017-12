später lesen Weihnachten Bei Gutscheinen vom Gabentisch auf Gültigkeit achten 2017-12-28T17:32+0100 2017-12-29T00:00+0100

Viele, die nicht wussten, was sie zu Weihnachten verschenken sollen, wählten Gutscheine als Präsent. "Wer an Weihnachten mit einer solchen Gabe zum Eintauschen bedacht wird, sollte jedoch auf die Fristen achten, auch wenn man sich mit dem Einlösen von Warengutscheinen Zeit lassen kann", rät Lydia Schwertner, Leiterin der nächstgelegenen Verbraucherberatung in Remscheid. Allgemein gilt eine Verjährungsfrist von drei Jahren. Lag unterm Weihnachtsbaum jedoch ein Gutschein für ein Freizeitvergnügen mit festem Termin, muss die Karte zum angegebenen Datum eingelöst werden, damit sie nicht verfällt. Folgende Tipps helfen, Frust mit dem Verstreichen von Fristen zu vermeiden: