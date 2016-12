Wermelskirchen: Weihnachtskarte ist immer noch beliebt

Trotz Whatsapp, Facebook und E-Mail boomt in Wermelskirchen das Geschäft mit der klassischen Weihnachtskarte. Das meistverkaufte Motiv ist der Natur-Weihnachtsbaum. Klappkarten sind gefragt, und auch die Qualität ist wichtig. Von Domenica Holtkamp

Die voranschreitende Digitalisierung, die in den vergangenen zehn Jahren immer mehr Einzug in das Leben der Menschen genommen hat, zeigt auch ihre Wirkung in der Weihnachtszeit. Hat man früher für die traditionelle Weihnachtsgrüße zu Stift und Papier gegriffen, so wählen heute immer mehr Menschen den unkomplizierten und schnellen Weg der Kommunikation im Internet. Vor allem für die jüngeren Generationen gilt: Statt der handgeschriebenen Weihnachtskarte lieber eine kurze und knappe Whatsapp oder Facebook-Nachricht.

"Es ist mir zu aufwendig. Außerdem habe ich keine Zeit dafür. Meine Glückwünsche schreibe ich lieber kurzfristig per Whatsapp", erzählt die Wermelskirchenerin Denisa Blömker.

Doch wer glaubt, die traditionelle Weihnachtskarte sei dem Untergang geweiht, der irrt sich. Denn heutzutage gelten Weihnachtskarten als besonderes Zeichen der Wertschätzung. Will man einem guten Freund eine Freude bereiten, so schenkt man ihm eine schöne Weihnachtskarte mit den besten, handgeschriebenen Glückwünschen.

Seit dem zweiten Advent läuft der Verkauf der Weihnachtskarten auf Hochtouren. "Der Kartenverkauf läuft sehr gut. Wir haben eine so große Nachfrage, dass wir nachbestellen mussten", berichtet Ines Engelke, Mitarbeiterin der Buchhandlung "Marabu". Dabei interessieren sich nicht nur die älteren Generationen für die weihnachtlichen Grußkarten, auch jüngere Leute greifen oft in den Kartenständer auf der Suche nach dem passenden Motiv. "Es geht wirklich querbeet durch alle Altersklassen. Egal ob Schüler oder Rentner. Es wird immer noch viel geschrieben", erzählt die Verkäuferin, die selbst gerne Weihnachtskarten verschickt: "Ich habe schon vor zwei Wochen angefangen und habe selbst schon zwei bekommen." Ihrer Meinung nach ist es der persönliche und langfristige Charakter des Papiers, der den Reiz der Weihnachtskarten ausmacht. "Ich freue mich sehr, wenn ich welche bekomme. Es ist ein Zeichen dafür, dass jemand sich Gedanken gemacht hat, und anders als Whatsapp-Nachrichten hat man von den Karten länger was davon", erklärt sie.

Auch Gabriele van Wahden, Inhaberin der gleichnamigen Buchhandlung, bestätigt den Trend. "Weihnachtskarten sind heute noch sehr beliebt. Für viele gelten sie als Geschenk", sagt sie. Besonders gefragt sind zurzeit Klappkarten. "Der Trend geht weg von der einfachen Postkarte hin zu Faltkarten", berichtet sie.

Bei der Suche nach der perfekten Weihnachtskarte legen die Käufer sehr viel Wert auf ein originelles Motiv sowie auf eine hohe Qualität des Papiers. Gabriele van Wahden setzt deshalb auf hochwertige Designs. "Weihnachtskarten mit Prägungen oder aufwendigen Verzierungen werden immer gerne gekauft", berichtet die Geschäftsinhaberin, die in ihrem Laden eine große Motivauswahl anbietet.

Als absoluter Renner erwiesen sich dieses Jahr die Weihnachtskarten des Wermelskirchener Fotografen Holger Klaes, die die schönsten Ecken der Stadt Wermelskirchen abbilden. "Der Natur-Weihnachtsbaum ist das meist verkaufte Motiv in Wermelskirchen", stellt Buchhändlerin Ines Engelke fest.

Quelle: RP