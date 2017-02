Wermelskirchen: Wermelskirchen bekommt zwei Waldkindergärten

Die Stadtverwaltung wird für die Kindergartenjahre 2017/18 und 18/19 zusätzliche Kita-Plätze schaffen, um den gestiegenen Bedarf decken zu können. Die Politiker im Jugendhilfeausschuss stimmten dem Plan einstimmig zu - der Stadtrat muss diesen Beschluss am 27. März noch absegnen.

Demnach wird Wermelskirchen zwei Waldkindergärten bekommen. Für das Kitajahr 2017/18 wird eine Waldkita-Gruppe (18 Ü3-Plätze) in einem Blockhaus in Braunsberg (neben der Kita Forstring) eingerichtet. Für das Jahr 2018/19 wird auch in Dhünn eine Waldkindergartengruppe (18 Plätze) geschaffen, um den dortigen Fehlbedarf zu reduzieren. Als Rückzugsort für die Kinder wird die Stadt einen Bauwagen kaufen.

Beigeordneter Jürgen Graef betonte nochmals, dass die Nachfrage nach Waldkindergärten in Wermelskirchen riesig sei. Es gebe sogar schon eine Warteliste mit interessierten Eltern. "Die Anzahl der Kinder in den beiden Gruppen werden wir mehr als erreichen", sagte Graef. Es gebe für Waldkitas kaum Standards in der Betreuung, "aber das wissen die Eltern, die ihre Kinder dorthin schicken möchten. Wir werden den Wunsch der Eltern jetzt umsetzen", kündigte der Beigeordnete an. Positiver Nebeneffekt: Die Einrichtung von Waldkitagruppen sei für die Stadt eine vergleichsweise kostengünstige Maßnahme.

Um den Bedarf an Kita-Plätzen zu decken, muss die Stadt für die nächsten beiden Jahre weitere Umbaumaßnahmen in die Wege leiten. Für 2017/18 wird in der Kita Danziger Straße eine neue Gruppe (zehn Plätze) eingerichtet - dies gilt aber nur als Übergang für ein Jahr. Zudem erhält die evangelische Kita in Tente einen Anbau, um eine dritte Gruppe unterbringen zu können. 25 Plätze werden so geschaffen, sagte Nadja Eichhorn (Jugendamt).

Zusätzlich zur Waldkita in Dhünn wird für das Jahr 2018/19 auch die Kindertagesstätte in Grunewald (Träger ist die Lebenshilfe) umgebaut. Sie erhält eine zweite Gruppe mit 16 Plätzen. Dies sei eine Maßnahme, um den Kita-Standort Grunewald zu sichern, stellte Eichhorn klar. Denn heutzutage seien eingruppige Kindergärten wirtschaftlich nicht mehr tragbar.

Das Land übernimmt 90 Prozent der Investitionskosten für die beschriebenen Baumaßnahmen in den nächsten Jahren. Für die Stadt entstehen voraussichtlich Kosten von knapp 17.000 Euro. Laut Kämmerer Bernd Hibst muss die Stadt die erhöhten laufenden Kosten in den nächsten Jahren alleine übernehmen. Die Verwaltung wird nun einen freien Träger suchen, der den Betrieb der Waldkitas übernehmen wird. Ein "heikles Thema" (Graef) wird die Suche nach qualifiziertem Personal. "Es ist ein hart umkämpfter Nachfragemarkt", stellte Graef klar. "Wir bemühen uns, so viele Erzieher wie möglich zu finden."

Quelle: RP