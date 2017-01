In Wermelskirchen wurde ein Plan vorgestellt, wo in der Stadt in den kommenden Jahren Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Für dieses Jahr ist der Wohnraumbedarf bereits gedeckt.

Die Stadt geht davon aus, dass sie in den nächsten Jahren pro Monat 15 Flüchtlinge zugewiesen bekommt und diese unterbringen muss. Für 2017 ist der Wohnraumbedarf für 180 ankommende Flüchtlinge gedeckt; für die nächsten Jahre muss weiterer Wohnraum geschaffen werden. Nach den vorliegenden Berechnungen der Fachämter muss im Jahr 2018 Wohnraum für 72 Personen errichtet werden.

Diese Gebäude sollen in Modularbauweise (Wohnzellen) auf städtischen Grundstücken entstehen. Geplant sind sie am Asterweg (zwei Häuser für 16 Personen, Parkplatz am DTV-Vereinsheim), Kenkhausen (vier Häuser für 32 Personen) und Eckringhausen (drei Häuser für 24 Personen). Gleichzeitig soll schnellstens das ehemalige Polizeigebäude am Rathaus, wo in den nächsten Wochen 40 Personen untergebracht werden sollen, wieder geräumt werden – spätestens bis März 2018. Hierfür werden auf den städtischen Grundstücken Bolzplatz Belten drei Gebäude (24 Personen) und Eichholzer Weg (zwei Wohnzellen für 16 Personen) sofort gebaut.

Stadt ist mit Investoren im Gespräch

Außerdem plant die Stadt, mit Investoren sogenannten klassischen Wohnraum, also Reihenhäuser, für 120 Personen zu bauen. Geplanter Bezug ist zwischen Anfang bis Mitte 2019. Sollten keine Investoren mitziehen, die für die Stadt bauen (die Stadt würde den Wohnraum dann anmieten), würden die städtischen Grundstücke in Eigenregie gebaut. Es handelt sich dabei um die Grundstücke der Neubaugebiete Jahnstraße (fünf Reihenhäuser für 40 Personen), Hilfringhauser Straße (fünf Reihenhäuser für 40 Personen) und Pohlhausen hinter dem Kindergarten (fünf Reihenhäuser für 40 Personen). Über das Konzept entscheidet am 26. Januar der Haupt- und Finanzausschuss in öffentlicher Sitzung (17 Uhr, Ratssaal). Kein Thema mehr ist das Containerdorf auf dem Freibad-Parkplatz in Dhünn.

(tei.-)