später lesen Rundfunkgebühren nicht gezahlt Wermelskirchener AfD-Politiker aus Beugehaft entlassen

2017-02-03T16:15+0100 2017-02-03T17:28+0100

Ein Lokalpoltiker der AfD in Wermelskirchen ist am Freitag aus dem Gefängnis entlassen worden. Der Mann war in Beugehaft genommen worden, weil er sich geweigert hatte, Rundfunkgebühren zu bezahlen. Von Sebastian Fuhrmann und Henning Rasche