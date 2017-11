Wermelskirchen: Wie Unternehmen die Digitalisierung nutzen können

Alle Welt redet von den Veränderungen durch Digitalisierung. Ein Wandel des Kaufverhaltens ist heute schon spürbar. Auch lokale Unternehmen können die Chancen der Digitalisierung für sich nutzen und sich regional über das Internet positionieren.

WiW lädt zu einer Informationsveranstaltung ein mit dem Marketing-Experten Prof. Dr. Michael Bernecker. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Marketing in Köln und Experte für modernes Marketing. Er berät und begleitet Unternehmen bei der Digitalisierung und Entwicklung von neuen Geschäftsfeldern. Zudem lehrt er auch an der Hochschule Fresenius in Köln im Fachgebiet Marketing.

Di. 7. November, 19.30 Uhr, Haus Eifgen 1.

(pd)