Wermelskirchen: Zu wenig Frauen in der Rathaus-Chefetage

Die Zahl der Frauen, die bei der Stadtverwaltung beschäftigt sind, ist in den vergangenen drei Jahren um knapp 3,4 Prozent gestiegen. Zum Stichtag 31. Oktober waren bei der Stadt insgesamt 268 Frauen und 199 Männer beschäftigt, was einem Verhältnis von 54 zu 46 Prozent entspricht. Das geht aus dem neuen Frauenförderplan hervor, den Esther Wargenau-Zeitz, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wermelskirchen, jetzt präsentierte und der anschließend von der Politik einstimmig beschlossen wurde.

Der Frauenförderplan hat das Ziel, die berufliche Chancengleichheit von Frauen und Männern bei der Stadtverwaltung Wermelskirchen transparent zu machen und die weiteren Schritte zu einer noch besseren Verwirklichung aufzuzeigen. "Als moderne Stadtverwaltung begreifen wir Frauenförderung als wichtiges Instrument und Handlungsfeld systematischer Personalentwicklung und Zukunftsorientierung", sagt Bürgermeister Rainer Bleek. Er stellt klar, dass das wichtigste Kriterium für die Personalauswahl natürlich nach wie vor das Leistungsprinzip bleibe. "Der Frauenförderplan ist aber ein wichtiger Beitrag zum gleichberechtigten Miteinander der Geschlechter in der Stadtverwaltung." Er fordere alle Beteiligten auf, vor allem die Führungskräfte, die personelle Situation in den einzelnen Fachämtern und Sachgebieten zu analysieren und durch aktives Handeln einer möglichen Unterrepräsentanz von Frauen entgegenzuwirken.

Seit 2008 hat sich der Anteil der Frauen, die bei der Stadt Wermelskirchen in Teilzeit arbeiten, von 53 auf nunmehr 60 Prozent erhöht. Bei den männlichen Mitarbeitern liegt der Teilzeit-Anteil bei etwa zehn Prozent. Aktuell haben 13 Mitarbeiterinnen bei der Stadtverwaltung einen Beamtenstatus (75 Männer).

Nachholbedarf sieht die Gleichstellungsbeauftragte immer noch im Bereich der Führungspositionen. Von zehn Amtsleitungsstellen in der Stadtverwaltung werden lediglich drei von Frauen besetzt. An dieser Quote hat sich in den vergangenen Jahren auch keine Änderung ergeben. "Die Führungspositionen bei der Stadtverwaltung, besonders die Amtsleitungen, werden nach wie vor von Männern dominiert", bilanziert Wargenau-Zeitz und fügt an: "Statt 30:70 wäre für die Zukunft eine Quote von 50:50 in diesem Bereich wünschenswert."

Bei der Sachgebietsleitung - diesem Bereich wurden die Leitungsstellen Bücherei, Psychologische Beratungsstelle, Feuerwehr, Kindergärten und Katt zugeordnet - haben Frauen die Oberhand: 15 Stellen werden laut Wargenau-Zeitz von weiblichen Mitarbeitern besetzt, zwölf von männlichen.

Ziel müsse es insgesamt sein, den Frauenanteil bei externen und internen Stellenbesetzungen auf allen Führungsebenen zu erhöhen, fordert die Gleichstellungsbeauftragte. Dazu sei es auch erforderlich, qualifizierte Frauen intern zur Übernahme von Führungspositionen zu ermuntern und zu motivieren, sie zu unterstützen und entsprechend fortzubilden. Ein erster Schritt in diese Richtung soll ein für das Jahr 2018 geplantes Mentorinnenprogramm sein, in dem Mitarbeiterinnen von einer erfahrenen Mentorin betreut werden, kündigt sie an.

Um langfristig den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen, ist es zwingend notwendig, frühzeitig die Basis dafür zu legen. Und auch in diesem Bereich gibt es Nachholbedarf bei der Stadt. Denn der Anteil der weiblichen Nachwuchskräfte in den verschiedenen Ausbildungsbereichen ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Ende Oktober waren insgesamt 14 Auszubildende bei der Stadt beschäftigt, davon nur vier Frauen (Anteil: 29 Prozent).

Wargenau-Zeitz appelliert: "Es sollte darauf geachtet werden, eigenen weiblichen Führungsnachwuchs auszubilden, damit die Unterrepräsentanz von Frauen in den entsprechenden Positionen abgebaut werden kann."

