Wesel 100 Autoreifen illegal am Lippeglacis in Wesel entsorgt 2018-03-08

Erneut gibt es in der Region einen Fall von illegal entsorgten Altreifen. Wie der städtische Betrieb ASG gestern mitteilte, haben bislang unbekannte Täter zwischen 80 und 100 zum Teil stark beschädigte Autoreifen auf einem unbebauten städtischen Grundstück im Gewerbegebiet an der Straße Lippeglacis abgeladen. Wie ASG-Chef Ulrich Streich konkretisiert, hätten die dreisten Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nicht nur die Reifen, sondern auch jede Menge Bauschutt in Sichtweite der Rheinbrücke entsorgt. "Die Felgen wurden unfachmännisch aus den Reifen herausgeschnitten, weil Stahlschrott Geld bringt", sagt Ulrich Streich. Alleine die Entsorgung von 100 Reifen hätte gut 500 Euro gekostet, schätzt er. Die Abfallmenge sei so groß, dass sie einen kompletten Container des Wertstoffhofes füllen würde. Von Klaus Nikolei