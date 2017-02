später lesen Rp-Thema Die Umzüge Im Kreis Wesel 13. Neukirchen-Vluyn 2017-02-19T12:37+0100 2017-02-20T00:00+0100

Im letzten Jahr musste der Rosenmontagszug von Neukirchen nach Vluyn wegen einer Unwetterwarnung ausfallen. Umso mehr hoffen die Neukirchen-Vluyner Karnevalisten auf einen gelungenen Sessionshöhepunkt 2017. Der Startschuss zum Umzug erfolgt um 13.11 Uhr am Neukirchener Ring. Von dort geht's unter dem Motto "Kommt wir gehen Hand in Hand durchs Rot-Weiße Narrenland" durch die Stadt zum Springenweg in Vluyn, wo sich der Zug gegen 17 Uhr auflöst. Wer möchte, kann anschließend bei der großen Tanzparty mit der Band "Concorde" im Klingerhuf weiterfeiern.