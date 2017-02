später lesen Wesel 20 Jahre Symbiose von Schloss, Parkanlage und Museum 2017-02-21T16:36+0100 2017-02-22T00:00+0100

Ministerin Christina Kampmann: "Nordrhein-Westfalen verfügt über eine dichte und attraktive Museumslandschaft, die insbesondere den Kulturinteressierten in Nordrhein-Westfalen und weit darüber hinaus eine breite Palette an Kunsterlebnissen bietet. Das gilt auch für den Niederrhein. Hier besitzt das Museum Schloss Moyland aufgrund seiner Symbiose von Schloss, von der Parkanlage mit ihren großartigen Skulpturen und Objekten sowie dem Kunstmuseum mit der weltweit größten Beuys-Sammlung ein Alleinstellungsmerkmal, das hohe Attraktivität genießt." Bundesumweltministerin und Kreis Klever Bundestagsabgeordnete Barbara Hendricks (SPD): "Moyland hat von Anfang an mit den sehr unterschiedlichen Vorstellungen der Stifter zu kämpfen gehabt, aber gerade in den letzten Jahren, in der Verantwortung von Bettina Paust, ist die Präsentation der Sammlung besonders gelungen. Und nicht zuletzt die Ausstellungen - zum Beispiel ,Der Himmel so weit' - waren einfach wunderbar."