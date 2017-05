später lesen Wesel 200 Streetdancer kämpfen um die Stadtmeisterschaft 2017-05-04T18:32+0200 2017-05-05T00:00+0200

Am morgigen Samstag, 6. Mai, richtet die Street-Dance-Factory für alle Interessierten die mittlerweile 3. offene Stadtmeisterschaft in Wesel aus. Turnierort ist die Creadance Tanzschule in Schepersfeld. Die Titel werden in allen Altersklassen jeweils in den Kategorien Formation, Small Group, Duo und Solo ausgetanzt. Angebotene Stilrichtungen sind das etwas langsamere und rhythmisch anspruchsvolle HipHop, das schnellere VideoClip-Dancing zu Chart- und Discomusik und Dancehall zu jamaikanischen Beats. Zusätzlich wird es szeneübliche Battles in den Styles HipHop, Breakdance und Electric Boogie geben, bei denen immer nur zwei Tanzende im KO-System gegeneinander antreten.