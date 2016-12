Wesel: 2,5 Millionen für neue Kita-Gruppen

Bis zum Sommer 2017 sollen in Wesel durch An- und Umbauten 110 zusätzliche Betreuungsplätze in Tagesstätten und in einer Großtagespflegestelle entstehen. Geplant sind bis 2020 weitere 90 Plätze in der angedachten Kita Hessenviertel. Von Klaus Nikolei

Die Arbeit in einigen Weseler Kindertagesstätten (Kitas) wird in den nächsten Monaten nicht unbedingt einfacher. Denn während des laufenden Betriebs wird kräftig um- beziehungsweise angebaut, um dem steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht zu werden. Knapp 2,5 Millionen Euro sind für die Arbeiten veranschlagt. "Wir werden uns aber nicht sehr wundern, wenn alles noch etwas teuer wird in Zeiten, in denen praktisch alle Bauunternehmen mehr als genug zu tun haben", sagt Sozialdezernent Daniel Kunstleben. Er, Fachbereichsleiterin Anita Timmreck (Gebäudeservice) und Lamprini Beyer (Jugendamt), haben sich gestern mit der RP zum Gespräch am Kindergarten Mittendrin an der Gabainstraße im Schillviertel getroffen, um über die geplanten Vorhaben im Detail zu informieren.

Kita Gabainstraße Vor der Lebenshilfe-Kita steht ein mächtiger Kran. Das Eingangstor ist bereits entfernt, Kunststoff-Bauzäune sichern die Bereiche, in denen mit den Erdarbeiten begonnen wurde. In den nächsten Wochen soll dann auch mit dem gut 200 Quadratmeter großen Anbau begonnen werden, in dem - wenn alles glatt läuft - ab August die vierte Gruppe der Einrichtung startet. Vier Kinder unter drei und 16 über drei Jahren sollen dann in dem Anbau spielen, lernen und sich ausruhen. Geschätzte Kosten: 600.000 Euro.

Kita Kartäuserweg Konkrete Pläne, wie der bis zu 600.000 Euro teure Anbau der Lebenshilfe-Kita einmal aussehen soll, gibt es zwar noch keine. Klar ist jedoch, dass Platz für 25 Kinder geschaffen werden soll. "Die Gespräche laufen", so Kunstleben.

Kita Am Nordglacis Aktuell steht das ehemalige Forstamt an der Straße Am Nordglacis leer. Doch schon bald sollen Handwerker dafür sorgen, dass im Sommer das Deutsche Rote Kreuz (DRK) die neue Kita einweihen kann. In der denkmalgeschützten Villa mit den knarrenden Holzböden werden sich Erzieherinnen und bis zu 40 Kinder sicher gleichermaßen wohlfühlen. Der Garten wird nach Absprache mit den Nachbarn vom ASG umgestaltet. Kostenpunkt: zusammen 650.000 Euro. In der Summe enthalten ist auch der Einbau von Feuerschutztüren. Die sind nötig, weil man die Holztreppe unbedingt erhalten möchte. Die alten Holztüren werden eingelagert.

Großtagespflegestelle Caspar-Baur-Straße Die ehemalige Hausmeisterwohnung der verwaisten Ellen-Key-Förderschule wird in den nächsten Monaten für geschätzte 115.000 Euro in eine Großtagespflegestelle umgebaut. Zwei selbstständige Tagesmütter werden sich dann um bis zu neun Kinder kümmern.

Kita Regenbogenhaus In der Tagesstätte der Evangelischen Kirchengemeinde am Büdericher Marktplatz haben die Arbeiten längst begonnen. Der Altbau erhält einen nur zwölf Quadratmeter kleinen Büroanbau. Wände im Haus werden so versetzt, dass eine vierte Gruppe einziehen kann. Kosten: rund 500.000 Euro

Quelle: RP