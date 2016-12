Hamminkeln: Alfons' langer Weg zurück ins Leben

Der Alltag von Alfons Tenbusch ist 70 Jahre lang normal. Kurz nachdem er in Rente geht, verliert er sein Augenlicht. Er steht kurz davor aufzugeben. Dass er dennoch weitermacht, liegt an seinen Freunden und seiner Familie. Von Tim Harpers (Text) und Ekkehart Malz (Fotos)

Die Welt von Alfons Tenbusch ist ein helles Quadrat. An guten Tagen. An schlechten Tagen ist da nichts, nur Dunkelheit. Sein Leben besteht aus Tönen, Gefühlen und Erinnerungen. Jede Berührung seiner Lieben fühlt sich heute anders an als früher. Wenn er seinen Sohn umarmt, Freunden die Hand gibt und die zärtlichen Berührungen seiner Frau spürt, weiß er, dass sich alles verändert hat. All das erinnert ihn heute an die Zeit vor 15 Jahren. Jene Zeit, als seine Wirklichkeit noch eine andere war. Jene Zeit, als er noch sehen konnte.

Tenbusch lebt in Loikum und führt ein ausgefülltes Rentnerleben, als die Dunkelheit über ihn hereinbricht. Er fährt Rad, wandert leidenschaftlich gern, ist im CDU-Ortsverband und ehrenamtlich Aufsichtsrat der Volksbank. Eines Morgens spürt er einen heftigen Schmerz im linken Auge. "Ich habe milchig gesehen", erinnert sich der 83-Jährige. Ich wusste sofort, dass da irgendwas kräftig schief läuft." Ärzte diagnostizieren einen Augeninfarkt. Sie sagen ihm, dass er auf dem Auge nie wieder sehen wird. Und in den Monaten danach wird es immer schlimmer. "Das Auge musste raus", sagt Tenbusch. Die Schmerzen seien höllisch gewesen. Schließlich bekommt er eine Glasprothese eingesetzt. "Und dann war Ruhe", erinnert er sich. "Der Schmerz war sofort weg."

Die Sorgen aber bleiben. Er erkundigt sich, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er auch das zweite Auge verliert. Die Ärzte beruhigen ihn. "So gut wie unmöglich", heißt es. Sie sagen, er brauche sich keine Gedanken zu machen.

Tenbusch hofft und nimmt nach der langen Zeit im Krankenhaus seinen Alltag wieder auf. Er lernt, wie es ist, mit nur einem Auge zu leben. Tenbusch arrangiert sich, fährt wieder mit dem Rad und geht zum Frühschoppen. Er trifft seine Freunde und genießt eine Zeit ohne Krankenhausflure, Operationen und Ärztekittel. Er findet nach und nach seine Freude wieder, nimmt wieder Teil am Leben seiner Familie. Es ist das Jahr 2001.

John Green gab seinem Weltbestseller einst den vielsagenden Titel: "Das Schicksal ist ein mieser Verräter". Wie viel Wahrheit in diesen Worten steckt, erfährt Tenbusch im Jahr 2002. "Plötzlich war es wieder da", sagt er zögerlich. Seine Stimme bricht. "Diesmal im anderen Auge." Er weiß sofort, was es ist. Im Krankenhaus bekommt er die Bestätigung. Das Unwahrscheinliche ist eingetreten: ein Infarkt. Schon wieder. Er wird blind werden, das weiß er in diesem Moment. "Ich hatte einfach nur Angst", sagt der Rentner.

Er hat zunächst Glück im Unglück. Das zweite Auge kann ihm dank moderner Lasertechnik erhalten werden. Sein Sehvermögen verschlechtert sich trotzdem. Ein halbes Jahr nach der Diagnose kann er nur noch ein helles Quadrat erkennen. Licht und Dunkelheit voneinander zu unterscheiden, das ist ihm geblieben. Sonst nichts. Selbst die Umrisse seiner Liebsten zu erkennen, fällt ihm schwer.

Die Zeit danach ist die schwerste seines Lebens. "Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte", sagt Tenbusch. Es gibt Momente, in denen er aufgeben will. "Ich habe wirklich düstere Gedanken gehabt." Dass er weitermacht, liegt vor allem an seiner Frau, von der er weiß, dass er sie nach 50 Jahren Ehe nun nie mehr wird sehen können, seinen Freunden und seinen Kindern. "Die haben mir gezeigt, dass da noch etwas ist", sagt der Senior. "Dass das Leben auch ohne Augenlicht noch einen Wert hat."

Zunächst geht alles ganz langsam. Tenbusch muss mit 70 Jahren alles neu lernen: Waschen, Anziehen, Essen - nichts ist mehr, wie es einmal war. Schritt für Schritt bringen sie ihm bei, sich sicher zu bewegen, zeigen ihm, wo er in seinem Haus Dinge finden kann, entwickeln kleine Tricks. Es geht langsam voran, aber stetig. Seine Familie hilft ihm, wo sie kann.

Irgendwann steht sein Freund Walter vor der Tür. Er will ihn abholen. Zum Radfahren. Tenbusch wird sauer, glaubt, sein Freund will ihn veralbern. Doch der meint es ernst. Walter hat sich ein Tandem gekauft - eines, auf dem man nebeneinander sitzen kann. Er hatte gehört, dass das für Blinde angenehmer sei. Und von diesem Tag an sitzt Alfons Tenbusch wieder regelmäßig auf dem Sattel. Es ist der erste große Erfolg seines neuen Lebens.

Einige Zeit später meldet sich seine alte Kartenrunde. Die Freunde haben Spielkarten für Blinde besorgt. Alfons zweifelt, will es aber versuchen. "Die erste Runde hat nur zehn Minuten gedauert", erinnert er sich. "Ich wollte die Karten in die Ecke schmeißen. Das war so anstrengend." Er fuchst sich trotzdem ein. Nach nur knapp zwei Monaten kann er wieder spielen. Nur kurz danach kommen auch die Freunde vom CDU-Ortsverband bei ihm vorbei. Sie wollen mit ihm wandern gehen. Dafür haben sie ihm einen Stab geschnitzt, mit dem er sich fast ohne Hilfe bewegen kann. Tenbusch probiert es und findet Spaß daran.

Heute führt er fast dasselbe Leben wie vor seiner Erblindung. Er geht zum Frühschoppen, Wandern, Radfahren und trifft sich einmal in der Woche mit seinen Freunden zum Kartenspielen. Auch einer seiner größten Leidenschaften kann er wieder nachgehen: Zeitung lesen. Denn seine Kinder haben ihm gezeigt, wie er sich die Texte am Computer vortragen lassen kann.

Das Sehen fehlt ihm, wird ihm immer fehlen. Wenn er mit Menschen spricht, die er von früher kennt, tauchen ihre Gesichter vor seinem inneren Auge auf. Gesichter, die sich über die Jahre verändert haben und die heute ganz anders aussehen. Das Meer, das er und seine Frau so lieben, kann er nur noch riechen, hören und schmecken. Er wird nie wieder bis zum Horizont blicken und sich in der Weite verlieren. Und auch sein größer Wunsch, einmal seine Urenkel zu sehen, wird sich niemals erfüllen. Am Ende findet Alfons Tenbusch aber trotzdem seinen Frieden. Weil er eine liebende Familie und tolle Freunde hat, entdeckt er die Freude am Leben wieder. Er kämpft sich zurück in den Alltag - ein zweites Mal.

Der Tag, an dem er seine Geschichte erzählt, ist ein guter Tag. Das helle Quadrat ist da und auch seine Familie. Außerdem hat sich für die kommende Woche seine Kartenrunde angesagt. Tenbusch lächelt. "Es war schwer. Doch heute bin ich glücklich", sagt er. "Ich bin ja schließlich noch da. Und ich will noch ein wenig bleiben."

Quelle: RP