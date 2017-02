Wesel: Alle Veranstaltungen auf einen Blick

Wer sich schon jetzt die Veranstaltungs-Höhepunkte in diesem Jahr in Wesel im Kalender vormerken möchte, der sollte sich unbedingt den neuen Flyer mit den Highlights für 2017 sichern.

Wann finden Publikumsattraktionen wie "Wesel erleben" oder das traditionelle PPP-Stadtfest statt? Wann stehen weitere Klassiker wie die Weseler Kulturnacht oder das Historische Hansefest auf dem Programm? Und zu welchen vier Terminen kann auch sonntags in der Weseler Innenstadt eingekauft werden? All diese Fragen werden in dem Flyer von Wesel-Marketing beantwortet.

Beginnend mit der Eselorden-Verleihung am Karnevalssonntag, 26. Februar, und endend mit dem Nikolausmarkt vom 8. bis 12. Dezember sind sämtliche Höhepunkte des Jahres im neuen Highlight-Flyer verzeichnet. Dazu gibt es eine Auflistung der attraktivsten Sport-Veranstaltungen sowie der stattfindenden Märkte in Wesel.

Zu bekommen ist das praktische Faltblatt mit den kompakten Informationen zu den Weseler Veranstaltungs-Highlights 2017 ab sofort in der Stadtinformation am Großen Markt, gleich neben dem Willibrodi-Dom.

Öffnungszeiten: montags bis freitags 10 bis 13 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr

Quelle: RP