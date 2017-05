Kreis Wesel: Alle vier CDU-Kandidaten bei der Bauernschaft zu Gast

Zu einem Meinungsaustausch hatte die Kreisbauernschaft Wesel die Landtagskandidaten der CDU zu Gast. Vorsitzender Wilhelm Neu aus Hamminkeln freute sich, die Bewerber für alle vier Wahlkreise in Wesel begrüßen zu können. Charlotte Quik, Simone-Tatjana Stehr, Ingo Brohl und Rainer Groß wurden mit einer ganzen Palette von Nöten und Wünschen der Landwirtschaft konfrontiert. Verständnis zeigten sie unter anderem für Sorgen in Sachen Verlässlichkeit.

So empfanden die Kandidaten es als unvorstellbar, dass man nach erteilter Baugenehmigung und in Betriebnahme eines Stallgebäudes dessen Aus nicht ausschließen könne. Hintergrund ist das Verbandsklagerecht, mit dem Natur- und Tierschutzverbände eine erteilte Baugenehmigung verwaltungsgerichtlich für rechtswidrig erklären lassen können. Das ist zwar im Kreis Wesel bislang noch nicht vorgekommen, aber im benachbarten Kreis Kleve. Zu den Kernanliegen der Bauern gehört weiter der Stopp des Flächenverbrauchs. Die vier Gäste der CDU sagten zu, im Fall ihrer Wahl diesem Thema nachzugehen. Aus Sicht der Bauern müssten gesetzliche Rahmenbedingungen auch mit einer Geltungsdauer versehen werden, mit der ein Unternehmer kalkulieren könne. Es dürfe nicht sein, dass in kurzen Abständen eine Verschärfung von gesetzlichen Vorgaben erfolge, so dass kleine Betriebe die Auflagen nicht erfüllen könnten. So sei beispielsweise die Zahl der Sauenhalter seit 2013 um 27 Prozent geschrumpft.

Existenziell wichtige Fragen betrafen die Sicherung familiengeführter Kleinbetriebe. Laut Neu leiden diese unter dem Preisdiktat mächtiger Einzelhandelskonzerne. Die vom Kreis Wesel unterstützte Regionalvermarktung sei gut, aber nicht alleinige Lösung. So fehle es ihr an der Infrastruktur in Form von nahen Schlachthöfen und Molkereien. Neu forderte die Kandidaten außerdem auf, sich für die Aufhebung der Sanktionen gegenüber Russland einzusetzen. Landwirtschaft und der Mittelstand litten erheblich unter den weggebrochenen Märkten. Zusagen bekam er auf die Bitte um Einsatz für regelmäßige Gewässerunterhaltung, um den Starkregenereignissen künftig besser begegnen zu können.

(fws)