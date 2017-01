Wesel: An der Böhlstraße entsteht Stadtteilhof

Was mit den Höfen an anderen Schulen passiert

Im Gespräch Dass ein Schulhof komplett umgestaltet wird, so wie jetzt an der Böhlstaße, ist in Wesel die große Ausnahme. Der Normalfall ist, dass Ausbesserungsarbeiten durchgeführt und defekte Spielgeräte ab- und ausgetauscht werden. Das erklärte gestern Thorsten Hummel vom Team Schule und Sport auf Anfrage. Mittelfristig wolle man an mehreren Schulhöfen in der Stadt bauliche Veränderungen vornehmen, so wie kürzlich an der Konrad-Duden-Grundschule in Obrighoven. Doch habe man mit den Schulen noch keinen Kontakt aufgenommen. Denn bei solchen Projekten werden stets auch die Schulleitungen in die Planungsberatungen mit einbezogen.