Wesel: Antrittskonzert des neuen Geigenlehrers

Anton Gölle, seit einigen Monaten in Wesel aktiv, und die Kammerphilharmonie Köln füllten am Samstag die Aula der Kunst- und Musikschule mühelos. Das Publikum bedankte sich bei den Akteuren mit langanhaltendem Beifall.

"Klassik für alle" gab's am Samstag beim Violinkonzert in der Aula der Musik- und Kunstschule. Anton Gölle, der seit der zweiten Jahreshälfte 2016 zum Kollegium der Musikschule gehört, gab mit der Kammerphilharmonie Köln sein Antrittskonzert bei freiem Eintritt. Die Kammerphilharmonie spielt nach dem Motto "Klassik überall" und möchte möglichst viele Menschen unterschiedlicher Altersgruppen für klassische Musik begeistern. Dies ist ihnen ganz offensichtlich auch in Wesel gelungen, denn im Publikum fanden sich Zuhörer aus allen Generationen.

Anton Gölle (Violine) wurde begleitet von Annemarie Leschinski (1. Violine), Gjergji Lalazi (2. Violine), Alexander Dressler (Viola), Andrej Lomakin (Violoncello) und Dmitrij Graf (Kontrabass). Das Ensemble hat sich bereits weltweit einen Namen gemacht und tritt bis zu 300 Mal im Jahr auf.

Zuerst präsentierten die Musiker einen der wohl bekanntesten Klassiker: "Die Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi. Dabei waren die Sitzplätze und Notenständer der Philharmoniker in einem Halbkreis angeordnet, während Anton Gölle sich in der Mitte frei bewegte und alle Stücke frei spielte. Die Hingabe, Leidenschaft und Fingerfertigkeit war allen Musikern deutlich anzusehen. Die kurzen Pausen zwischen den einzelnen Stücken waren mit ehrfürchtigem Schweigen seitens des zahlreich erschienenen Publikums gefüllt.

Am Ende der "Vier Jahreszeiten" wurde die Kammerphilharmonie mit reichlich begeistertem Applaus belohnt. Im Foyer konnten sich die Besucher anschließend mit Getränken und Kuchen versorgen.

Nach der Pause folgte das "Concerto grosso op. 6, Nr. 1" von Georg Friedrich Händel, das "Violinkonzert in a-Moll BWV 1041" von Johann Sebastian Bach und zum Schluss konnte man dem "Divertimento in F-Dur KV 138" von Wolfgang Amadeus Mozart lauschen und sich vom Können des neuen Geigenlehrers überzeugen lassen.

Anton Gölle wurde in Mülheim an der Ruhr geboren und begann schon im Alter von vier Jahren, Geige und Klavier zu spielen. Neben seinem Studium der klassischen Musik, Didaktik und Soziologie in Aachen und Budapest erreichte er den Bachelor of Music der Folkwang Universität der Künste. Momentan studiert er im Master "Professional Performance Violine" und Musikwissenschaft in Essen.

Seine Laufbahn zeichnet sich außerdem durch zahlreiche gewonnene Wettbewerbe und Auszeichnungen aus. Unter anderem nahm er beispielsweise beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" teil. Auch als Mitglied des WDR-Orchesters hat er bereits Erfahrungen sammeln können. Auftritte und Konzerte führten ihn nach Ungarn, Rumänien, in die Niederlande und nach Israel. Solistisch trat er mit dem Niederrheinischen Kammerorchester auf und war langjähriges Mitglied der Orchesterakademie NRW sowie des Landesjugendorchesters. Obwohl Anton Gölle erst 26 ist, hat er also schon viel gesehen.

Bevor es ihn nach Wesel verschlagen hat, unterrichtete er bereits an der Musikschule seiner Heimatstadt Mülheim/ Ruhr. Außerdem machte er Station an der Musikschule in Moers.

