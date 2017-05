später lesen Voerde Auseinandersetzung nach Fußballspiel 2017-04-30T17:34+0200 2017-04-30T17:34+0200

Nach dem Fußballspiel zwischen dem SV Spellen II und Viktoria Wesel in der Kreisliga C kam es am Sonntagnachmittag zu mehreren Körperverletzungsdelikten.