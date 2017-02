In der Nacht zu Sonntag kam ein 49-Jähriger mit seinem Auto auf der Büdericher Straße in Wesel von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer sowie eine 16-Jährige wurden dabei schwer verletzt.

Am Sonntagmorgen gegen 00.40 Uhr fuhr ein 49-jähriger Mann aus Wesel mit seinem Auto die Büdericher Straße aus Richtung Xantener Straße kommend in Fahrtrichtung Ginderich entlang. In einer Linkskurve kam der Pkw aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Der Mann und eine 16-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

(siev)