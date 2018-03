In Mehrhoog an der Bahnhofstraße ist ein Tier gesichtet worden, das viele für einen Wolf halten. Experten halten es für wahrscheinlich, dass der Wolf nun auch in Mehrhoog unterwegs ist. Von Fritz Schubert

Wölfe bleiben am Niederrhein weiter präsent. Nachdem unlängst die Sichtung eines Wolfes im Deichgebiet zwischen Wesel und Rees Aufmerksamkeit erregt und für viele Diskussionen gesorgt hatte, gab es gestern Morgen in Mehrhoog eine Begegnung zwischen Menschen und Raubtier. Wie Peter Malzbender, Vorsitzender der Kreisgruppe Wesel des Naturschutzbundes (Nabu) mitteilte, ist kurz vor 7 Uhr am Ortsrand ein Wolf über die Bahnhofstraße spaziert. Er quere die Fahrbahn in Richtung Wesel, wechselte dabei von einem Waldgebiet ins nächste. Augenzeuge der Szene war laut Malzbender Tiemo Mölleken aus Rees. Dieser habe ihn unmittelbar informiert und ein Video mitgeschickt.

Wenngleich die Qualität der Aufnahmen nicht besonders gut sei, so der Nabu-Chef weiter, habe er wegen der Bewegungen keine Zweifel. Es sie klar ein Wolf gewesen, der nach nächtlicher Jagd vermutlich auf dem Weg in ein Tagesversteck gewesen sei. Malzbender meldete die Sichtung den Experten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv), das wohl auf Spurensuche gehen will.

Der Naturschützer glaubt übrigens nicht, dass der Mehrhooger und der zuletzt gesehene Wolf identisch sind. Eher seien mehrere Junggesellen in der Region auf der Suche nach Gelegenheiten, ein eigens Rudel zu gründen. Die sichere Futtergrundlage sei mit enorm vielen Rehen gegeben.

(RPO)