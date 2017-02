Wesel: B 58n: CDU-Fragen und grünes Nein

Unabhängig vom frisch erlassenen Planfeststellungsbeschluss für die B 58-Südumgehung hatte die CDU-Fraktion bereits beantragt, dass über Auswirkungen des Vorhabens berichtet wird.

Dies geschieht am Mittwoch, 1. März, im Stadtentwicklungsausschuss ab 16.30 Uhr. Reinhold Brands (CDU), selbst auf dem betroffenen Fusternberg wohnend, fordert für die Bürger "höchstmögliche Transparenz der aktuellen Planungen" und hat einen Fragenkatalog zusammengestellt. Sie betreffen zeitliche Abläufe, verkehrliche Regelungen während der Arbeiten am Durchstich zur Schillwiese, die endgültige Trasse, Baulärm, die geplante Bebauung des ehemaligen Tretford-Geländes, Tunnel, Trog und vieles mehr. Brands regt eine Informationsveranstaltung an.

Parallel untermauerte Ulrich Gorris (Grüne) die Grundhaltung seiner Fraktion: "Mit der Südumgehung wird eines der schönsten und grünsten Weseler Wohngebiete unwiederbringlich zerstört." Sie sei überflüssig, da sich in 30 Jahren neben der Energie- auch eine Verkehrswende ergeben werde. Für den Abschnitt seien im Bundesverkehrswegeplan 94,6 Millionen Euro angesetzt. Damit könne man "zukunftsfähige Mobilitätsprojekte, wie Carsharing, Radverkehr, den öffentlichen Nahverkehr fördern und bestehende Straßen sanieren". Niemand baue heute noch ein Kohlekraftwerk, obwohl das Ende der Kohleverstromung beschlossen sei.

(fws)