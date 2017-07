Wesel: Behinderungen auf der B8 wegen Bombensuche

Auf der B8 muss am kommenden Samstag mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Dies hat gestern die Regionalniederlassung Niederrhein des Landebetriebs Straßen NRW mitgeteilt.

Er nimmt am Samstag, 8. Juli, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr Kampfmittelsondierungen auf der Bundesstraße 8 (Dinslakener Landstraße) zwischen Wesel und Friedrichsfeld vor. Die Bombensuche ist für den Bau der B 58n (Südumgehung) nötig. In den Arbeitsbereichen wird die Fahrbahn der B 8 auf zirka 30 Metern eingeengt. Dadurch kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Zusätzlich muss die Zufahrt zur Dinslakener Landstraße zwischen der B 8 und der B 58 im Zeitraum von 7 bis 16 Uhr gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert und leitet den Verkehr über Oberndorfstraße und Schillstraße in Richtung Wesel-Zentrum.

