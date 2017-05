Niederrhein: Bei der Jobbörse Chancen in den Niederlanden prüfen

Die Agentur für Arbeit Wesel lädt für morgen zu einer Jobbörse ein. Arbeitsuchende können sich über Stellenangebote und Rahmenbedingungen informieren sowie Gespräche mit niederländischen Arbeitgebern führen.

Die Karrierechancen im Grenzgebiet stehen im Mittelpunkt der Jobbörse "Arbeiten in den Niederlanden". Sie findet von 10 bis 14 Uhr im PAN kulturforum niederrhein, Agnetenstraße 2, in Emmerich statt. Niederländische Arbeitgeber präsentieren ihre Stellenangebote aus den Bereichen Lager, Logistik, Nahrungsmittel, Produktion, Metall, Elektro und Bau. Die Arbeitsstellen richten sich sowohl an Fachkräfte als auch an Helfer. Besucher sollten möglichst aussagekräftige Kurzbewerbungen mitbringen. Um 11.30 Uhr gibt es einen Vortrag zu den Rahmenbedingungen einer Arbeitsaufnahme im Nachbarland. Behandelt werden Fragen des Sozial- und Steuerrechts, des Arbeitsrechts und der Krankenversicherung. Die Ansprechpartner der Agentur für Arbeit sind an einem eigenen Stand vertreten. Die niederländische Arbeitsverwaltung UWV Werkbedrijf, die Niederländische Sozialversicherung und Euregio sind ebenfalls vor Ort. Die Veranstaltung ist offen für alle, der Eintritt ist frei.

Quelle: RP