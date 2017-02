Schermbeck: Bestener Junggesellen als Wurstjäger

Der 29-jährige Markus Mathis war zum letzten Mal unterwegs. Er wird im nächsten Jahr verabschiedet.

Wer am Wurstjagen des Bestener Junggesellenvereins teilnehmen wollte, musste am vergangenen Samstag zeitig aufstehen. Bei Fengels an der Pannackerstraße trafen sich die Junggesellen, um die dort ganzjährig aufbewahrten Wurstspillen und Schnaps-Griesen abzuholen.

Eine Gruppe der unverheirateten Wurstjäger zog über den Brackenberg und den Bühnenberg zum Kuhweg. Frühstück gab es bei Stuhldreier und Mittagessen bei Engelmann. Einen weiteren Weg musste die zweite Gruppe zurücklegen. Sven Röding, Markus Mathis, Jonas Tittmann, Malte Kleinsteinberg, Björn Hatkemper, Fabian Kleinsteinberg und der Vorsitzende Rico Isselhorst waren zunächst in Besten-City unterwegs, wo es von Jutta und Oliver Röding ein deftiges Frühstück gab. Akkordeonspieler Rico Isselhorst begleitete die Wanderer über die Nierleistraße, die Bestener Straße und die Kirchhellener Straße, um Wurst und Eier für die abendliche Feier in der Gaststätte Schult zu sammeln. Um die Mittagszeit wurden die Junggesellen von Iris und Ludger Jansen bewirtet. Der 29-jährige Markus Mathis war zum letzten Mal als Wurstjäger unterwegs. Im kommenden Jahr wird er offiziell verabschiedet.

Fürs traditionelle Wurstessen bei Schult hatten bereits am Freitagabend etwa 20 Bestenerinnen körbeweise Kartoffeln geschält. Angespornt wurden sie dabei von den Junggesellen. Beim Wurstessen am Samstagabend hielt DJ Frank Eschenröder die Gäste mit Musik bis nach Mitternacht bei guter Laune.

