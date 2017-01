Wesel: Bewerbungsfrist für Journalistenpreis läuft

Rund sieben Monate läuft die Bewerbungsfrist für die vierte Auflage des Konrad-Duden-Journalistenpreises noch. Bis zum 15. Juli 2017 müssen alle Beiträge beim Presseclub Niederrhein eingegangen sein.

Auch diesmal richtet sich der Wettbewerb wieder an junge, journalistische Talente aus ganz Deutschland, die frei oder hauptberuflich tätig sind. Sie dürfen nicht älter als 35 Jahre sein oder mehr als zehn Jahre in dem Beruf absolviert haben. Zugelassen sind Beiträge, die zwischen dem 30. Juni 2015 und 30. Juni 2017 in deutscher Sprache veröffentlicht wurden oder werden. Pro Bewerber kann nur ein Beitrag eingereicht werden. Der mit 3500 Euro dotierte Preis wird gemeinsam von der Stadt Wesel, dem Presseclub Niederrhein und dem Dudenverlag vergeben. Im Januar 2018 wird er in Wesel verliehen.

Es wird herausragende sprachliche Berichterstattung aus den Bereichen Print, Internet, Hörfunk und Fernsehen gewürdigt. Mit dem Preis sollen junge Journalisten dafür sensibilisiert werden, welche Verantwortung sie für gutes und verständliches Deutsch haben.

Die Beiträge sollten sich dem Ansatz einer einheitlichen Sprache zur gemeinsamen Verständigung widmen. Auf anschauliche Darstellungen wird ebenso Wert gelegt wie auf den korrekten Umgang mit der deutschen Sprache. Eingereicht werden können Arbeiten aus allen journalistischen Stilformen. Auch Blog-Beiträge sind willkommen, wenn sie den Kriterien entsprechen.

Die Entscheidung, wer den Preis erhält, fällt eine elfköpfige Jury, zu der auch die aktuelle Preisträgerin Emilia Smechowski sowie Xaver Oehmen (Gewinner 2012) gehören. Außerdem sind Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp, Christian Behrens (Autor), Christian Lindner (Chefredakteur Rhein-Zeitung), Michael Bröcker (Chefredakteur Rheinische Post, ), Manfred Lachniet (Chefredakteur NRZ), Steffi Neu (WDR), Heinzgerd Schott (ehem. Schulleiter Konrad-Duden-Gymnasium), Nicole Weiffen (Dudenverlag) sowie Sigrid Baum (Vorsitzende des Presseclubs Niederrhein) Mitglieder der Jury.

Info Unterlagen gibt's unter www.wesel.de/journalistenpreis

Quelle: RP