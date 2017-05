später lesen Schermbeck BfB kritisiert die Art der Sanierung der Gemeindewege 2017-05-05T19:47+0200 2017-05-06T00:00+0200

In der vergangenen Ratssitzung am 6. April monierte der BfB-Vorsitzende Klaus Roth die Art und Weise, wie verschiedene Wege in der Gemeinde ausgebessert wurden. Nicht nur ältere Bürger hätten auf einem derartigen Untergrund Probleme, das Rad in der Spur zu halten, teilte Roth mit. Er bat um eine Auskunft, wer die Wege durch eine Splittschicht ausgebessert habe und welche Kosten entstanden seien. Die Verwaltung versprach eine Beantwortung im Rahmen des Protokolls. Das reichte Klaus Roth nicht. Er forderte deshalb jetzt den Bürgermeister erneut auf, seine Fragen sofort zu beantworten. Diese Aufgabe hat der Tiefbau-Leiter Andreas Eißing nach der Rückkehr aus dem Urlaub sofort erledigt. Bürgermeister Mike Rexforth leitete inzwischen Klaus Roth folgende Antwort zu: