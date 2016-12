Wesel: Bildreicher Rückblick aufs Jubiläumsjahr

Die Stadt hat in Zusammenarbeit mit Wesel-Marketing eine Broschüre mit den Highlights des Stadtgeburtstages herausgegeben. Die 1241 Exemplare gibt's kostenlos bei der Stadtinfo. Planungen für 777-Jahr-Feier 2018 beginnen schon. Von Klaus Nikolei

Wer sich mit Wesel identifiziert, eine oder mehrere Veranstaltungen im Rahmen des 775-jährigen Stadtbestehens besucht oder sogar aktiv mitgestaltet hat, sollte in den nächsten Tagen dringend die Stadtinformation am Großen Markt aufsuchen. Denn dort liegt druckfrisch und kostenlos der reich bebilderte Jubiläums-Rückblick aus. Die mehr als 22 Seiten starke Broschüre gibt einen umfassenden Überblick über die Highlights des nun zu Ende gehenden Jahres und wird bestimmt schnell vergriffen sein. Denn es gibt - passend zum Gründungsjahr der Stadt - nur genau 1241 Exemplare.

FOTO: Brandt

FOTO: Brandt

Die ersten sind bereits für das Stadtarchiv reserviert. "Damit unsere Nachfolger zum 800. Geburtstag sehen können, wie schön die Feierlichkeiten 2016 waren. Wir haben uns schließlich im Archiv auch angeschaut, wie das 750. Jubiläum ausgesehen hat", sagte Bürgermeisterin Ulrike Westkamp gestern bei der Vorstellung der Schrift. Zusammen mit dem Ersten Beigeordneten Daniel Kunstleben, Citymanager Thomas Brocker und der Kulturbeauftragten Heike Kemper zog sie eine rundum positive Bilanz der zahlreichen Feierlichkeiten und Veranstaltungen zum 775. Geburtstag. Zu denen gehörten unter anderem die Ausstellungseröffnung mit Werken des aus Wesel stammenden Kabarettisten Dieter Nuhr, der von gut 150.000 Gästen besuchte Westfälische Hansetag und der offizielle Festakt im Rahmen der Weseler Kulturnacht.

Vor allem das Konzept, von Anfang an möglichst viele Bürger um Ideen zu bitten und diese im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten umzusetzen, "war ein Volltreffer. Von den mehr als 120 eingereichten Vorschlägen sind rund 70 realisiert worden", so Westkamp. Sie ist überzeugt, dass die vielen kleinen und großen Projekte, an denen bekannte und unbekannte Künstler, Vereine und Organisationen beteiligt waren, dazu beigetragen haben, dass "in der Stadt ein neues Wir-Gefühl entstanden ist".

Kunstleben und Brocker ergänzten die Ausführungen von Westkamp und zeigten sich erfreut darüber, wie groß die Bereitschaft der Sponsoren gewesen sei, sich finanziell für das Jubiläum und die Stadt zu engagieren. "Ohne diese Unterstützung wären die Feierlichkeiten in dieser Form nicht umsetzbar gewesen", waren sich alle einig. Zu den nachhaltigen 775-Projekten gehört neben der Wesel-App (gesprochen von Tagesschau-Chefsprecher Jan Hofer), dem bronzenen Stadtmodell des Seniorenbeirates am Berliner Tor und dem Bildband "Wesel - Schöne Stadt!" auch der Zeitreise-Film, den es auf DVD und Stick in der Stadtinformation zu kaufen gibt. Er kann auch auf dem Großbildschirm im Foyer der Stadtbücherei angeschaut werden. Nur weiß das kaum jemand. "Dass das anders wird, daran werden wir arbeiten", versprach Kemper.

Übrigens: Die wegen der Sanierung der Preußen-Museums verschobene Ausstellung "Vom 'Gastlichen Wesel' und vom Unteren Niederrhein - Schätze, die Geschichte(n) erzählen" wird nun im Frühsommer '17 eröffnet. Und zu Ostern soll dann auch das vom Stadtarchiv zusammengestellte Büchlein "Kleine Stadtgeschichte" fertig sein.

Bevor Wesel im Jahr 2031 sein 800-jähriges Bestehen groß feiern wird, steht in zwei Jahren der 777. Geburtstag an. Auch dann wird gefeiert. Natürlich nicht so groß wie 2016. Aber, so Westkamp: "Wir sprechen schon über das Programm."

Quelle: RP