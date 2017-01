Wesel: Bio-Bauer eröffnet Bistro in Obrighoven

Josef Koplin plant Am Spaltmannsfeld ein Bistro, in dem ausschließlich Lebensmittel aus biologischem Anbau verarbeitet werden. Die Nachfrage danach sei groß, sagt der 60-Jährige. Ende März soll die Eröffnung sein. Von Michael Elsing

Was einmal funktioniert, so dachte sich Josef Koplin, das müsste doch auch zweimal klappen. Und so wird der staatlich geprüfte Landwirt für den ökologischen Landbau in Kürze neben seinem vor sechs Jahren in Bocholt eröffneten Bio-Bistro nun ein solches Format auch in Wesel eröffnen. Genauer gesagt: Am Spaltmannsfeld, dort, wo er 2005 bereits einen Bio-Markt aus der Taufe hob. Auf dann 770 Quadratmetern wird Koplin nicht nur seine Produkte verkaufen, sondern auch Bio-Menüs anbieten.

Der 60-jährige Bio-Bauer ist überzeugt von seinen Produkten, auch wenn sein Werdegang zunächst ein anderer war. Er studierte auf Lehramt, beschäftigte sich dann mit der Töpferei, versuchte sich schließlich als Hobby-Landwirt. Hier fand er seine Berufung und begann zeitgleich mit der Eröffnung seines Ladens in Bocholt mit dem Gemüseanbau in Mehrhoog (drei Hektar Freifläche plus 2000 Quadratmeter geschützter Anbau). Und warum unbedingt Bio? "Weil sich in Lebensmitteln aus biologischem Anbau nicht so viele Schadstoffe befinden und sie dem Körper folglich gut tun", erklärt Koplin.

Die Vielfalt, die er dabei seinen Kunden anbietet, ist enorm. 40 verschiedene Kulturen baut Josef Koplin an. Dazu zählen neun verschiedene Sorten Salat, diverse Kräutersorten, aber auch eher weniger gängige Gemüse wie Ufo- oder Butternut-Kürbis sowie Topinambur. Um den Bio-Status zu halten, nimmt Josef Koplin gerne den Mehraufwand, den dieser mit sich bringt, in Kauf. Da wird gegen Unkraut oder Insekten eben nicht gespritzt, sondern die Pflanzen zum Schutz abgedeckt oder das Unkraut zusätzlich per Handarbeit gehackt.

Dass er in Wesel mit dem Bio-Bistro ins Schwarze treffen wird, davon ist Koplin überzeugt. "Viele Kunden haben mich angesprochen, dass sie es schade finden, dass es so etwas in Wesel noch nicht gibt", sagt er. Ende März, so die Planung, soll diese Lücke dann geschlossen werden. Jeden Tag können die Kunden aus zwei Menüs auswählen, wobei auch immer eine vegetarische Variante angeboten wird. Das Essen wird frisch zubereitet, das Fleisch erhält Koplin von regionalen Höfen.

Den wöchentlichen Menü-Plan können die Kunden auf der Homepage www.bocholterbiomarkt.de einsehen. Die bisherigen Öffnungszeiten (montags bis freitags 9 bis 18.30 Uhr und samstags 8 bis 14 Uhr) sollen dann noch in der Woche bis 19 Uhr und samstags bis 16 Uhr ausgeweitet werden. Selbstverständlich gebe es alle Gerichte auch zum Mitnehmen.

Quelle: RP